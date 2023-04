Après 50 ans, Lolita l’orque sera libérée et retrouvera sa mère de 90 ans dans l’océan

Partager







Après plus de 50 ans en captivité dans un énorme aquarium de Miami, la légendaire orque Lolita sera bientôt remise en liberté et pourra retourner nager librement dans l’Océan Pacifique et, qui sait, peut-être retrouver sa mère de 90 ans toujours en vie.

Cet été marquera la 53e année de captivité dans un enclos sous-marin de 24 mètres sur 11 mètres et 6 mètres de profondeur de l’orque de quelque 5000 livres.

Sa libération est une initiative conjointe de la Dolphin Company, qui gère maintenant l’Aquarium de Miami, et de Friends of Lolita, une organisation à but non lucratif créée pour aider le mammifère.

Photo Facebook / Free Lolita The Orca

«Nous nous sommes toujours engagés, chez nous à la Dolphin Company, à faire du bien-être des animaux notre priorité. Offrir un avenir meilleur à Lolita est l’une des raisons qui nous ont motivés à acquérir le Miami Seaquarium au départ», a mentionné Eduardo Albor, le PDG de l’entreprise.

Lolita, qui est également connue sous le nom de Tokitae, n’avait que 4 ans lorsqu’elle a été capturée à Puget Sound, un détroit situé près de Seattle, aux États-Unis, en 1970, en pleine période de chasse d’orques. Elle a par la suite performé devant un public payant durant des décennies avant de tomber malade.

Ce n’est qu’en 2022 que le Miami Seaquarium a annoncé la «retraite» de la bête maintenant âgée de 57 ans.

Une libération qui coute des millions

Avant de la libérer pour de bon, Lolita sera transportée par avion jusqu’à un sanctuaire océanique dans les eaux situé entre l’État de Washington et la Colombie-Britannique. Elle y réapprendra à vivre en semi-liberté.

Selon les plans, la libération de Lolita devrait s’étaler sur 18 à 24 mois et pourrait couter près de 27 millions de dollars canadiens.

Facebook: Miami Seaquarium

Le mammifère pourrait d’ailleurs renouer avec l’orque Ocean Sun, qui aurait été identifié comme sa mère et qui aurait, selon les estimations, 90 ans. Cette dernière a continué à nager librement dans l’océan pendant tout ce temps avec d’autres membres de leur groupe.

