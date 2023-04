Arrêtez d’acheter des fruits et légumes coupés à l’épicerie: vous perdez BEAUCOUP d’argent

Partager







Vous ne l’aviez peut-être pas encore remarqué, vous vous faites (un brin) avoir quand vous achetez des fruits et des légumes déjà coupés à l’épicerie. Quels sont les pires et les meilleures affaires? 24 heures s’est rendu dans un IGA, un Provigo et un Metro pour le savoir.

Les pires choix

La pire chose que vous pouvez acheter déjà coupée: le céleri.

Plutôt que de payer un pied de céleri 3,99$ (pour 0,9 kg), il vous faudra débourser entre 16$ et 20$ le kilogramme (kg) pour une option déjà préparée.

Parmi les pires choix aussi, les fruits et légumes coupés vendus en très petits formats.

Voici les fruits et légumes dont 24 heures a comparé les prix la semaine dernière:

IGA

Melon d’eau

Entier:

7,99$ le minimelon (environ 2,4 kg, ce qui veut dire autour de 3,32$/kg)

PHOTO Jean-Michel Clermont-Goulet | 24 heures Un exemple parmi tant d'autres coupes disponibles chez IGA.

Meilleur choix

Le melon coupé en quartiers: 5,49$/kg ou 4,98$ pour 0,908 kg

Pire choix

Format «collation»: 13,65$/kg ou 2,62$ pour 0,192 kg

Melon miel

Entier

6,99$ le melon au miel (environ 1,70 kg, soit 4,11$/kg)

Meilleur choix

«Coupé gros»: 12,76$/kg ou 8,70$ pour 0,682 kg

Pire choix

Format «collation»: 13,43$/kg ou 3,06$ pour 0,228 kg

Ananas

Entier:

5,99$ l’ananas (environ 1,70 kg, soit 3,52$/kg)

PHOTO Jean-Michel Clermont-Goulet | 24 heures Trois exemples de coupes d'ananas disponibles chez IGA.

Meilleur choix

Épluché et entier: 7,79$/kg ou 4,99$ pour 0,64 kg

Pire choix

Format «collation»: 13,43$/kg ou 3,60$ pour 0,268 kg

Cantaloup

Entier

4,99$ le cantaloup (environ 1,80 kg, soit 2,77$/kg)

Meilleur choix

Demi-melon: 4,82$/kg ou 2,99$ pour 0,62 kg

Pire choix:

Format «collation»: 13,43$/kg ou 3,04$ pour 0,226 kg

Céleri

Entier:

3,99$ le pied de céleri (environ 0,9 kg, soit 4,43$/kg)

PHOTO Jean-Michel Clermont-Goulet | 24 heures

Seul choix offert

Coupé en tronçons: 17,00$/kg ou 8,06$ pour 0,474 kg

Provigo

Melon d’eau

Entier

5,99$ le minimelon (environ 2,3 kg, soit 2,60$/kg)

Meilleur choix

Coupe en quartiers: 5,49/kg ou 8,54$ pour 1,55 kg

Pire choix

Format 300 g: 20,00$/kg ou 6,00$ pour environ 0,30 kg (prix fixe)

Melon miel

Entier:

6,99$ le melon au miel (environ 2,5 kg, soit 2,80$/kg)

PHOTO Jean-Michel Clermont-Goulet | 24 heures Lors de notre visite au Provigo, un melon miel (au centre) se vendait 6,99$ pour environ 2,5 kg, soit 2,80$/kg

Meilleur choix

Demi-melon: 4,00$/kg ou 6,00$ pour environ 1,5 kg (prix fixe)

Pire choix

Format 320 g 18,75$/kg ou 6,00$ pour environ 0,32 kg (prix fixe)

Ananas

Entier

5,99$ l’ananas (environ 1,85 kg, soit 3,24$/kg)

Meilleur choix

Format 600g: 10,81$/kg ou 6,49$ pour environ 0,6 kg (prix fixe)

Pire choix

Format 300g: 17,14$/kg ou 6,00$ pour 0,3 kg (prix fixe)

Metro

Melon d’eau

Entier

5,99$ le minimelon (environ 1,9 kg, soit 3,15$/kg)

PHOTO Jean-Michel Clermont-Goulet | 24 heures Un exemple de coupe de melon d'eau disponible chez Metro

Meilleur choix

En quartier: 3,95$/kg ou 4,54$ pour 1,115 kg

Pire choix

Format 250g: 4,76$/kg ou 1,99$ pour environ 0,25 kg (prix fixe)

Cantaloup

Entier

4,99$ le cantaloup (environ 1,25 kg, soit 3,99$/kg)

Meilleur choix

Demi-melon: 8,86$/kg ou 3,49$ pour environ 0,45 kg (prix fixe)

Pire choix

Format 325 g: 12,27$/kg ou 3,99$ pour environ 0,325 kg (prix fixe)

Ananas

Entier

5,99$ l’ananas (environ 1,9 kg, soit 3,15$/kg)

PHOTO Jean-Michel Clermont-Goulet | 24 heures

Meilleur choix

Format 550g: 7,25$/kg ou 3,99$ pour environ 0,55 kg (prix fixe)

Pire choix

Format 300g: 13,30$/kg ou 3,99$ pour environ 0,3 kg (prix fixe)

Ce qu’on a remarqué

Chez Provigo et Metro, la plupart des fruits et légumes déjà coupés sont vendus à prix fixe. Certains des contenants pèsent plus que ce qui est annoncé: vous pourriez donc mettre la main sur une plus grande quantité pour le même prix.

Mais pourquoi ça coûte plus cher?

C’est simple: vous payez pour le temps qu’un employé a mis à préparer les fruits et légumes.

«Dès qu’il y a une manutention quelconque, ça va de soi que le prix augmente», explique le directeur scientifique du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois.

Ce type de produits vise les clients qui n’ont pas le temps ou l’intérêt de couper leurs fruits et légumes et qui préfèrent débourser plus d’argent.

«Le consommateur paie assurément plus cher par gramme ou par kilo. Est-il perdant? Ça dépend comment il valorise la valeur ajoutée au produit et son importance, dit-il. Tout est relatif», mentionne Sylvain Charlebois.

