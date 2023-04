Éléonore Lagacé est épatante dans un combo léotard à découpes et cache-tétons

Partager







La génération Z ne manque définitivement pas d'audace les jeudis soirs lors des directs de la compétition musicale Zénith. La pétillante Éléonore Lagacé en a fait la preuve dans un léotard lui conférant des allures de star.

Alors qu'elle s'apprêtait à faire son numéro, Éléonore a immortalisé son habillement sous la lentille d'Anne-Sophie Gaudet, sa complice.

Pour sa performance, Éléonore était vêtue d'un léotard à découpes Thierry Mugler bleu royal assorti à des cache-tétons à cristaux et des bottillons argentés à talons translucides. Un look totalement éclaté pour une fille qui l'est tout autant!

Le look beauté était quant à lui plus en sobriété, les cheveux remontés avec le fameux pouf des années 2000 dans une version bien plus moderne.

Éléonore n'était pas la seule à avoir un style remarquable pour le tournage de Zénith. Son amie Claudia Bouvette, également présente à l'émission, arborait de faux perçages au visage grâce aux talents du maquilleur Étienne Berger.

On adore la témérité vestimentaire pour laquelle les deux chanteuses ont opté!

