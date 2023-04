Pas le choix d'augmenter les loyers: de jeunes propriétaires dans le rouge

Partager







La hausse du coût de la vie affecte les jeunes propriétaires d’immeubles locatifs, qui ont vu les taxes municipales et les taux d’intérêt grimper considérablement dans la dernière année. Nous avons parlé avec deux d’entre eux afin de comprendre leur réalité.

«On se retrouve dans le rouge»

Jean-Philippe Tremblay est devenu propriétaire d’un triplex dans Fabreville, à Laval, en octobre 2022.

Les taxes municipales de son immeuble ont augmenté de 6%, affirme-t-il. À Laval, les taxes ont augmenté en moyenne de 4,8%. «C’est plus élevé que ce à quoi je m’attendais», dit celui qui croyait que l’augmentation tournerait plutôt autour de 2%.

«Comme je viens d’acheter, il faut aussi payer la taxe de bienvenue. Ça fait beaucoup de dépenses en même temps», précise-t-il, alors qu’il doit payer une partie des taxes municipales au même moment.

«On se retrouve dans le rouge, parce que l’immeuble n’est pas rentable, mais comme on vient juste d’acheter, c’est normal», ajoute-t-il.

Même si la hausse des taxes n’a pas un grand impact sur son budget directement, il considère que ça fera une différence à long terme. «Ce sont des dépenses que tu pourrais mettre ailleurs sinon», comme dans des rénovations pour améliorer la qualité des logements.

Jean-Philippe Tremblay dit avoir augmenté de 4% les loyers de ses locataires cette année, conformément à la grille du Tribunal administratif du logement (TAL).

«Le loyer n’est pas très cher, donc ce n’est pas une hausse importante, mais qui peut faire une différence pour les locataires», reconnaît-il.

Une facture salée

Marc-Olivier est propriétaire d’un immeuble à six logements depuis 2022 et d’un duplex depuis 2016, à Longueuil.

Il affirme que les taxes municipales ont augmenté de 6,5% pour ses immeubles. Le budget de la Ville de Longueuil prévoit une hausse moyenne de 5,6% cette année.

Par ailleurs, les assurances du duplex de Marc-Olivier ont aussi grimpé de 42% après un renouvellement de l’évaluation foncière, «ce qui fait vraiment mal», estime-t-il. L’évaluation foncière est une estimation de la valeur de la propriété faite par la Municipalité et modifiée tous les trois ans.

«La facture est salée pour ceux qui ont acheté l’an passé ou il y a deux ans. C’est excessivement difficile de rentabiliser un produit immobilier à l'heure actuelle», croit-il.

«Avant j’étais à cashflow positif, mais maintenant c’est négatif», admet le propriétaire de huit logements.

Selon Marc-Olivier, la hausse du coût de la vie fera en sorte que les prix des logements «vont continuer de grimper de manière significative dans les cinq prochaines années».

«C’est épouvantable», dit-il.

L’augmentation des coûts des matériaux de construction fait notamment en sorte que Marc-Olivier n’a pas pu effectuer la réfection du toit de l’un de ses immeubles, comme il avait prévu le faire cette année.

Un effet domino

«La hausse du coût de la vie, les propriétaires ne s’en sauvent pas», souligne le planificateur financier chez K2 Finance Marc-Étienne Salvail.

Selon l’expert, le coût le plus dur à encaisser pour les propriétaires est la hausse du taux directeur. En janvier 2022, la Banque du Canada l’a haussé de 4,25% dans le but de freiner l’inflation grimpante. Il a atteint son plus haut sommet en 15 ans pour s’établir à 4,5%.

Cette hausse fait en sorte que les taux d’intérêt sur les hypothèques sont considérablement plus élevés qu’à l’habitude.

Il faut savoir que le Tribunal administratif du logement n'inclut pas les taux d’intérêt hypothécaires dans sa grille de calcul pour l’augmentation des loyers, fait remarquer Marc-Étienne Salvail. Pour certains propriétaires, il est donc tout à fait possible de se retrouver à déficit dans le contexte actuel.

En plus des hausses des taxes municipales et des taux d’intérêt pour l’hypothèque, l’expert remarque que l’inflation affecte le prix des services. On a donc pu payer 6% plus cher pour le déneigement en 2022, par exemple.

En décembre dernier, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, et le maire de Laval, Stéphane Boyer, avaient tous les deux affirmé que les taxes augmentaient plus fortement cette année en raison de l’inflation.

La pression sur les locataires

«Les propriétaires d’immeuble qui n’avaient prévu aucune marge de manœuvre se retrouvent à dépenser de l’argent tous les mois», remarque Marc-Étienne Salvail.

Les jeunes propriétaires n’ont donc pas vraiment le choix de «refiler la facture aux locataires», estime l’expert en finances.

De nombreux locataires ont d’ailleurs reçu des avis d’augmentation de loyer qui sont plus élevés qu’à l’habitude en raison des diverses hausses que subissent les propriétaires.

«Dans les années 1980 à 2010, tu achetais n’importe quoi et ça prenait de la valeur. Aujourd’hui, il faut que tu fasses un peu plus tes devoirs, il faut que tu aies un peu plus une mentalité d’investisseur que de propriétaire», croit le planificateur financier.

