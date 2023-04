Mi Bao Café: un charmant café de quartier qui sert de délicieux banh mi au centre-ville

Partager







Lumière sur le Mi Bao Café: un nouveau café et sandwicherie vietnamienne près du Quartier des spectacles de Montréal.

Ouvert en janvier 2023, le charmant petit Mi Bao Café est rapidement devenu un lieu de rencontre convivial et lumineux où casser la croûte.

Tenu par Li et David, l’établissement se veut un lieu où l’on se donne rendez-vous pour partager une bonne tasse de café bien chaude dans une ambiance qui célèbre la culture vietnamienne.

Mi-café, mi-sandwicherie, on adopte cette adresse pour ses délicieux banh mi et ses cafés de spécialité. On raffole de ses banh mi soigneusement préparés qui se dégustent sur le pouce. Elle offre des options au porc, au poulet et au tofu.

Côté boissons, matchas, thés au lait, boissons à base d’espresso sont préparés par les baristas de l’endroit. Coup de cœur pour le latte Pandan coconut (un ingrédient répandu dans la cuisine de l’Asie du Sud-Est), qui transporte illico au Vietnam. Sinon, David est un véritable artiste et surplombe tous ses lattes de jolis dessins. C'est le paradis de l’art du latte!

Idéalement situé près du Quartier des spectacles, ce petit café fait un excellent point de ravitaillement avant d’aller se balader dans ce coin animé de Montréal.

On y trouve de savoureux biscuits (allô, le biscuit au matcha) et quelques viennoiseries à se mettre sous la dent lors des matins pressés.

Une belle adresse à ajouter à son carnet!

1073, rue Saint-Denis, Montréal

