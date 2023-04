TikTok et les jeunes ne tuent pas le français

Partager







BILLET - En tant qu’immigrante qui vit au Québec, je vous le crie: JE SUIS FRANCHEMENT FIÈRE de m’exprimer en français et de le faire tous les jours au travail et sur mes réseaux sociaux. Comme on entend constamment des préjugés sur les jeunes, les réseaux sociaux et le français, j’aimerais prendre le temps en ce Mois de la Francophonie de vous démontrer que la langue de Molière est importante pour des jeunes et, je vais plus loin, des jeunes issus de la diversité. Je vous dirais même qu’elle est une fierté.

J’ai échangé avec trois tiktokeurs: Xavier Watso, un activiste autochtone et professeur suivi par plus de 47 000 personnes, Angie, une chorégraphe de danse afro d’origine haïtienne suivie par 682 000 abonnés et Marine, entrepreneure et artisane de bijoux suivie par 11 000 abonnés.

Tous les trois publient du contenu et français, et ça fait partie de leur identité. Voici ce qu’ils m’ont partagé.

Comment la langue française se déploie-t-elle sur TikTok?

Angie: J’adore l'aspect d'échange entre les différentes communautés francophones à travers le monde, car TikTok nous permet de voyager à travers la plateforme et son algorithme. (...) Je suis fière de faire partie de la communauté de créateurs francophones de TikTok. Mon contenu étant beaucoup en français ou en jargon québécois ou montréalais, ça me permet de faire découvrir des expressions, des termes et des tournures de phrases à la partie de mon audience qui est européenne.

Marine: Ce qui caractérise la communauté francophone sur TikTok, c'est le partage de la langue au travers de nombreuses créations audiovisuelles. La langue française est l'une des plus parlées au monde; de ce fait, la communauté francophone est vaste, créative et inspirante. (...) Je suis née en France et j'ai grandi au Québec. J'ai donc baigné dans la culture française et franco-canadienne. Malgré les différences d’expressions qui existent entre la France et le Canada, la langue française reste la même. Ainsi, pour moi, la francophonie signifie le pouvoir, le partage, le rassemblement de plusieurs communautés ayant toutes le même point commun : la langue française.

Xavier: De voir sur TikTok des créateurs de contenu québécois user d'humour ne me laisse jamais indifférent, car notre style unique de s'exprimer me ramène à ma jeunesse et aux partys de Noël du côté de mon père. (...) J'ai grandi avec les rigodons, les Canadiens, la poutine, et pour moi, mon côté francophone est directement lié au fait d'être, en partie, Québécois. Je ne me reconnais pas dans la culture française de la France, mais certainement dans la culture française québ. Je mets souvent de l'avant mon côté Abénaki et mon contenu est majoritairement relié à cet aspect de ma vie, mais ayant un père québécois francophone, ce côté-là de ma personnalité est représenté à travers chaque vidéo.

Vous publiez donc en français même si la plateforme est internationale?

Marine: J’ai débuté sur TikTok dans le but de faire connaître ma boutique de bijoux Marine Minelle Jewelry. J'ai commencé durant la pandémie avec des vidéos «tendances», puis par la suite, j'ai développé mon contenu pour le rendre plus intéressant et travaillé. J'ai remarqué que ma communauté avait plus d'intérêt lorsque je faisais de la narration dans mes vidéos. C'est là que j'ai compris que la langue française est puissante.

Xavier: Je suis prof au secondaire et je me suis toujours intéressé aux nouvelles technologies. J'ai donc commencé, il y a deux ans, à publier sur TikTok et à ma grande surprise, le public était intéressé par mon contenu qui tournait autour du fait d'être Autochtone. J'ai donc continué à publier des vidéos qui vulgarisent les différentes notions autochtones en français, en usant de pédagogie pour instruire le monde en classe et sur TikTok.

Angie: Ma langue est le produit d'un mix culturel et j'ai la possibilité avec ma plateforme de montrer que la diversité culturelle au Québec est un concept enrichissant et important. (...) Mon contenu représente également à mes yeux l'inclusivité, car je suis une femme noire d'origine haïtienne née au Québec.

Le discours parfois alarmiste des certains chroniqueurs qui stipulent que le français est en voie de disparition me fait sourciller. Je vous invite à suivre des comptes TikTok en français hyper chouettes qui témoignent que les jeunes trouvent ça encore cool de parler français.

