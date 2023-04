Une crise mondiale de l’eau se profile: 5 chiffres qui illustrent la situation

Partager







Un récent rapport de l’UNESCO tire la sonnette d’alarme sur l’avenir de l’or bleu: il y a un «risque imminent» que le monde subisse une crise de l’eau si rien n’est fait pour en freiner la «surconsommation vampirique et l’utilisation non durable», selon le patron de l’ONU. Voici où en est la situation en 5 chiffres.

2 milliards

En 2020, entre 2 et 3 milliards de personnes, soit 26% de la population mondiale, n’avait pas accès à de l’eau potable et près de la moitié (3,6 milliards) n’avait pas accès à des services d’assainissement gérés de manière sûre, selon un rapport publié par l’UNESCO au nom d’ONU-Eau.

50%

Entre 40% et 50% de la population urbaine mondiale, soit entre 1,7 et 2,4 milliards de personnes, pourrait se retrouver face à des pénuries d’eau d’ici 2050. L’Inde devrait être le pays le plus touché. C’est le double par rapport à 2016, alors que 930 millions de personnes étaient confrontée à un manque d’eau.

Si l’agriculture utilise 70% des ressources mondiales en eau, l’UNESCO prévoit que la demande des villes va augmenter de 80% d’ici 2050. C’est une «stratégie courante» des centres urbains de s’approvisionner à partir des zones rurales, indique l’ONU-Eau dans son rapport.

À cause des changements climatiques, l’UNESCO prévient que les pénuries d’eau saisonnières vont se multiplier dans les régions où l’eau est abondante – comme en Afrique centrale, en Asie de l’Est et dans certaines régions d’Amérique du Sud – et va s’aggraver là où l’eau est déjà rare – comme au Moyen-Orient.

À l’heure actuelle, on estime que 10% de la population vit dans un pays où le stress hydrique atteint un niveau élevé ou critique. Et environ la moitié de la population subit déjà de «graves» pénuries d’eau pendant au moins une partie de l’année.

1000 milliards

Les investissements nécessaires pour atteindre le sixième objectif de développement durable de l’ONU concernant l’eau et l’assainissement pour tous pourraient s’élever à 1000 milliards de dollars par année.

Cet objectif vise à garantir un accès universel et équitable à l’eau potable d’ici 2030 et requiert le triple des investissements actuels.

100 000

Plus de 100 000 personnes sont mortes dans des inondations entre 2000 et 2019, qui ont touché 1,65 milliard de personnes et provoqué 650 milliards de dollars de dégâts. Le réchauffement planétaire fait augmenter de 7% l’humidité dans l’atmosphère par degré supplémentaire, ce qui entraîne davantage de précipitations, plus intenses et moins régulières.

La crise climatique multiplie aussi les sécheresses, qui ont touché 1,43 milliard de personnes et causé 130 milliards de dollars de dommages durant la même période.

Ces deux catastrophes représentent les trois quarts des événements climatiques extrêmes subis par l’humanité.

1%

Dans les 40 dernières années, l’utilisation de l’eau douce a augmenté de près de 1% par an et devrait augmenter au même rythme jusqu’en 2050 en raison de la croissance démographique, du développement socio-économique et des modes de consommation.

— Avec des informations de l’AFP

