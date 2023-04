Visite chez Marjorie et Clotilde: un appartement à 1800$ par mois sur Le Plateau-Mont-Royal

Partager







Bienvenue dans l’appartement montréalais de Clotilde et Marjorie (Clo et Marjo pour les intimes), situé sur Le Plateau-Mont-Royal, à deux pas du parc Laurier.

L’équipe de Silo 57 s’est lancé la mission de sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites locatives. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs appartements pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Bonne visite!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans votre appartement?

Marjorie: L’appartement est un 4 1⁄2 dans un 7-Plex construit en 1928. On trouve deux chambres et un balcon. La pièce de l’avant est une grande pièce double, et nous avons fermé la pièce pour faire la chambre de Clotilde. On a un locker au sous-sol. Clotilde l’a super bien aménagé alors on peut vraiment y stocker beaucoup de choses. C’est là qu’on met nos décorations de Noël, nos costumes, nos équipements de sport...

Clotilde: Par contre, on ne met pas nos vélos là... On les a laissé rouiller dans la ruelle. On a accès à un rack à vélo privé à cet endroit.

Q: Vous habitez avec qui et depuis combien de temps?

C: On habite avec notre chat queer Fabi (ou Fabienne), même si je suis allergique... Elle est arrivée avant moi! J’ai emménagé en septembre 2020, donc ça fera bientôt 3 ans!

M: J’habite ici depuis sept ans. L’appart en a vu de toutes les couleurs et plusieurs personnes sont passées par ici. Je suis fière de dire par contre que je suis avec la meilleure coloc en ce moment [elle parle de Clotilde].

Q: Comment as-tu trouvé cet appartement?

M: Il y a sept ans, je cherchais à emménager sur le Plateau ou dans Griffintown. J’avais un ami d’ami qui quittait cet appartement, et j’ai sauté sur l’occasion. J’ai vraiment bien fait parce que l’appartement est une vraie perle.

Q: Quel est le prix de ton loyer?

M: Nous payons 1800$/mois, plus les charges.

Q: Est-ce que ton loyer a augmenté au fil des ans?

M: Oui, il a augmenté, mais selon l’inflation. On paye quand même cher, mais pour la localisation, on trouve que ça vaut le prix.



Q: Quelle est votre pièce préférée dans votre appartement?

C: Le salon! Je le trouve vraiment chaleureux grâce aux lumières et aux plantes. C’est aussi le cœur de notre appartement. On reçoit tout le temps des amis, et c’est au salon que ça se passe.

M: C’est ma pièce préférée aussi! Le divan devient un lit, donc ça nous permet de recevoir des amis à coucher.

Q: Qu’est-ce qui a inspiré ton décor?

M: Je suis quelqu’un d’assez coloré, et avant que Clo déménage, mon ex et moi avons eu le projet de peindre les murs (et les plafonds) avec des couleurs funkys. Je savais que Clotilde allait emménager avec moi, et j’étais contente parce qu’elle est tout aussi colorée que moi. Quand elle est arrivée, elle a vu du potentiel et elle a ajouté d’autres touches de couleur.

C: C’est vrai! C’est moi qui ai peint l’intérieur de la cheminée, ajouté le miroir vert dans le salon et j’ai ajouté ici et là des tableaux que j’ai peints moi-même. J’adore les DIY, et je me suis vraiment laissée aller avec la déco de cet appart. Cet appartement est typiquement montréalais avec les boiseries et le long couloir. On tenait à ajouter de la couleur et du punch pour rendre l’appartement plus joyeux.

Q: Pourquoi avoir choisi le Plateau?

M: J’adore le Plateau pour son aspect central. On se trouve à deux pas du métro et du parc Laurier. On est vraiment dans le sweet spot pour vivre la ville autant de jour que de nuit. Aussi, au niveau politique, notre circonscription est représentée par Manon Massé de QS, et c’est 100% dans nos valeurs.

Q: Est-ce que votre appartement a un quirk (un défaut)?

C: Pour moi, ce serait le manque de lumière. C’est hyper sombre comme appartement, et je trouve ça difficile par moments. On a quand même de la lumière qui pénètre, mais l’été, avec les feuilles dans les arbres, c’est très sombre. Aussi, le bâtiment à côté abrite des appartements fumeurs, et il arrive qu'on ressente les effluves de cigarettes. C'est vraiment désagréable.

M: Moi, ce serait le long couloir. Je trouve ça dommage parce que nos deux grandes pièces principales, soit la cuisine/salle à manger et le salon se trouvent aux deux extrémités de l’appartement. Quand on reçoit des amis, ça finit souvent par créer deux gangs, deux conversations différentes. Je préférerais que tout soit dans une belle et grande aire ouverte.

Q: Qu’est-ce que vous changeriez si vous le pouviez?

C: Si on avait un budget illimité, j’aimerais changer les planchers. Ils commencent à être vieux et inégaux par endroits.

M: Je voterais pour plus de fenêtres et une aire ouverte!

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant du décor coloré et DIY de Clotilde et Marjorie:

1o Miroir en arche Waverly chez Urban Outfitters – 114$

2o Illustration chez Society 6 – 29,33$

3o Tapis Art Déco Jonathan Adler chez Ruggable – à partir de 119$

4o Macramé par Chez Fabie sur Etsy – à partir de 35$

5o Rideau de douche avec formes abstraites chez Simons – 25$

