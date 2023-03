Nos 11 meilleures adresses gourmandes à Lisbonne

Partager







Des tavernes traditionnelles aux bars à vins qui fleurissent aux quatre coins de la ville, la capitale portugaise attire l’attention des foodies avec sa scène culinaire en pleine effervescence.

Il faut dire que le Portugal est choyé en matière de produits de la mer, de fruits et légumes, de vins et d’autres aliments ô combien savoureux comme son huile d’olive primée. Les chefs peuvent ainsi exprimer toute leur créativité derrière les fourneaux pour séduire les papilles des fins gourmets de partout à travers le monde.

Sans plus tarder, passez au rythme des Lisboètes et partez à la découverte des meilleures adresses gourmandes de la capitale portugaise!

1. Time Out Market, l’apéro incontournable

C’est au cœur du marché de la Ribeira que le magazine Time Out a implanté son premier temple de la gastronomie, en 2014. Ce bâtiment historique, qui regroupe une cinquantaine de kiosques, accueille les «foodies» venus se régaler et profiter d’une ambiance animée, à toute heure de la journée. Pour votre premier apéro à Lisbonne, prenez place autour d’une grande table, commandez un cocktail et goûtez les spécialités de chefs portugais réputés tels que Miguel Castro e Silva, Henrique Sá Pessoa, Marlene Vieira et Susana Felicidade.

Avenida 24 de Julho 49

2. Prado, le restaurant de l’heure

Dans la catégorie «vous devez absolument réserver pour obtenir une table, mais vous serez récompensé à chaque bouchée»: le restaurant Prado et sa formule de la ferme à la table. En cuisine, le chef António Galapito travaille uniquement avec des ingrédients frais et de saison pour concocter des plats savoureux qui se marient à merveille avec la sélection de vins nature. Nul doute que cette soirée au cœur de cet espace vaste et lumineux restera longuement gravée dans votre mémoire!

Travessa das Pedras Negras 2

3. A Ginjinha, le petit bar qui fait partie du paysage

À Lisbonne, il est coutume de s’arrêter pour boire un petit verre de ginjinha (ou ginja) peu importe l’heure de la journée. Vous retrouverez cette eau-de-vie portugaise, infusée avec des cerises griottes, au menu de tous les bars de la ville, mais pour vivre l’expérience typique, arrêtez-vous chez A Ginjinha. Ce comptoir-bar familial, situé près de la place du Rossio, est le repère de prédilection des habitants du quartier depuis 1910.

Largo São Domingos 8

4. Fábrica Coffee Roasters, l’espace café inspirant

Pour boire un café de spécialité dans un cadre enchanteur, direction Fábrica Coffee Roasters, le torréfacteur favori des Lisboètes. La preuve: l’entreprise familiale compte dorénavant cinq adresses dans la capitale portugaise. Profitez de l’ambiance animée du centre historique tout en savourant votre dose de caféine matinale en optant pour l’établissement situé à quelques pas de la place du Commerce.

Rua do Comércio 111

5. Antiga Confeitaria de Belém, le secret le moins bien gardé de Lisbonne

Empruntez le tram 15 pour rejoindre le quartier de Belém, situé sur les rives de l’estuaire du Tage. C’est ici, entre deux visites, que vous pourrez goûter la pâtisserie la plus renommée de Lisbonne. À l’Antiga Confeitaria de Belém, les fameux pastéis de nata, de délicieuses tartelettes servies tièdes et saupoudrées de cannelle, sont confectionnés selon la recette du monastère des Hiéronymites, depuis 1837. Ne laissez surtout pas l’attente vous décourager, vos papilles en seront récompensées!

Rua de Belém 84-92

6. LxFactory, le quartier industriel branché

Surnommé le «Brooklyn portugais», LxFactory est un complexe historique qui abrite un bel amalgame de boutiques, de bars, de restaurants et même une librairie réputée parmi les plus belles au monde. Vous êtes déjà en manque de caféine? Commandez un espresso chez Café na Fábrica et prenez place en terrasse pour profiter d’une jolie vue sur le pont du 25 avril. Vous avez une petite faim? Entre les plats traditionnels portugais de la Cantina LX, la pizza signée Mesa et la carte contemporaine de 1300 Taberna, ce ne sont pas les options qui manquent!

Rua Rodrigues de Faria 103

7. Caverna das Uvas, le parc qui invite à l’apéro

Premier arrêt de cette soirée qui vous fera voyager entre le Québec et le Portugal: la Caverne das Uvas, le plus récent projet de la chef Stéphanie Audet et du sommelier Marc Davidson, deux Québécois installés à Lisbonne depuis quelques années. Avant de vous délecter de la délicieuse cuisine végétarienne de leur restaurant, achetez une bouteille de vin à déguster à l’ombre des palmiers du jardin d’Estrela, un lieu prisé des Lisboètes pour pique-niquer et faire la fête.

Travessa Santo Ildefonso 21B

8. Senhor Uva, le petit morceau du Québec à Lisbonne

De retour dans le petit district où le couple québécois a élu domicile, rendez-vous chez Senhor Uva pour une soirée gourmande rythmée par la cuisine botanique et les vins nature. En cuisine, la chef Stéphanie Audet possède un talent unique pour mettre en valeur les légumes dans des tapas savoureux. Sa mission est ainsi de faire découvrir de nouveaux aliments à ses clients, qu’ils soient végétariens ou pas. D’ailleurs, c’est sans prétention que le couple nous reçoit au cœur de ce petit espace sympathique et chaleureux le temps d’une soirée mémorable.

Rua de Santo Amaro 66A

9. Les boutiques gourmandes du centre historique

Les quartiers de Baixa et de Chiado regorgent de boutiques qui mettent en vedette les spécialités gourmandes du pays. Des fameuses boîtes de conserve de l’épicerie familiale Conserveira de Lisboa aux pastéis de nata fraîchement sortis du four de l’enseigne populaire Manteigaria, en passant par les produits faits au Portugal qui garnissent les tablettes des boutiques A Vida Portuguesa, vous ferez de magnifiques trouvailles à glisser dans vos valises.

- Conserveira de Lisboa, Rua dos Bacalhoeiros 34 / Manteigaria - Fábrica de Pastéis de Nata, Rua Augusta 195-197 / A Vida Portuguesa, Rua Anchieta 11

10. O Velho Eurico, l’expérience portugaise authentique

Pour votre dernier repas à Lisbonne, direction O Velho Eurico, un établissement populaire niché dans une petite rue qui mène au château Saint-Georges. À l’intérieur comme à l’extérieur, une ambiance chaleureuse règne et les convives salivent à la simple vue des plats à partager. Alors que certains classiques, comme la pieuvre grillée et le riz au canard, occupent une place de choix sur le menu, des plats mettant en vedette les ingrédients de saison viennent compléter cette expérience savoureuse.

- O Velho Eurico, Largo São Cristóvão 3

11. Portologia, la maison du porto à Lisbonne

Fabriqué dans la région du Douro, à environ 400 km de Lisbonne, le porto est un produit d’exception qui jouit d’une forte réputation à travers le monde. Déclinés en deux grandes familles soit les «Ruby» et les «Tawny», ces vins fortifiés font partie intégrante de l’histoire et des traditions du pays. Dans le quartier de Baixa, rendez-vous chez Portologia pour en apprendre davantage sur leur confection et leurs arômes distinctifs dans le cadre d’une dégustation.

Rua de São Julião 34-36

Unsplash / Patrik Kovar

