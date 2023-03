Mexique: 20 bonnes adresses et choses à faire à Sayulita

Partager







Sur la côte pacifique du Mexique, à environ 1h de Puerto Vallarta, Sayulita est une beach town tout en couleurs. Dans cet ancien village de pêcheurs, on découvre une plage couverte de parasols et des dizaines de (petits) hôtels, restos, bars, cafés, boutiques et kiosques d’artisanat.

Les rues pavées et pleines de guirlandes de Sayulita voient passer une foule diversifiée: couples et groupes d’amis de tous âges, apprentis surfeurs, yogis, télétravailleurs, amoureux de la playa et voyageurs en mode fiesta. De nombreux habitants et touristes se déplacent en voiturettes de golf, soulevant la poussière dans les petites rues secondaires bordées de palmiers!

Sayulita fait partie des pueblos mágicos du Mexique, des villages déclarés «magiques» en raison de leurs traditions, leur authenticité et leur charme. Avec le développement touristique de la destination — qui a commencé avec l’arrivée des surfeurs il y a plusieurs décennies et qui ne s’est pas arrêté depuis —, la «magie» est sans doute plus discrète qu’elle ne l’a déjà été... Mais elle est encore facile à trouver!

Des boutiques design aux tacos à 1 $, voici donc quelques-uns de nos coups de cœur pour découvrir la populaire Sayulita:

QUOI FAIRE?

1. Profiter du soleil sur la plage principale

C’est le cœur du village! Trouvez le secteur qui vous convient: au cœur du pueblo sous les parasols, dans un beach club sous les palmiers, au milieu des bateaux de pêcheurs près de la Calle Pescadores ou dans la portion plus tranquille du nord de la baie.

2. Suivre un cours de surf

C’est le surf qui a mis Sayulita sur la «mappe touristique». Les écoles y sont nombreuses et souvent gérées par des gens du coin. Quelques noms? Surf and Roll, Sayulita Surf School ou Surf’n Sayulita, établis depuis une quinzaine d’années, ou encore Aramara Surf School et Marea Sayulita.

3. Visiter la Playa de los Muertos

Si vous lisez quelque part que la «plage des morts» n’est pas touristique, n’en croyez pas un mot. Mais, surtout, allez-y quand même! Car pour vous rendre à cette belle crique isolée, vous devrez traverser le cimetière de Sayulita qui est, comme tous les cimetières mexicains, abondamment décoré de guirlandes, fleurs, ballons et ornements de toutes les couleurs. Un petit contact avec les traditions locales.

4. Passer une journée à San Pancho

De son vrai nom San Francisco, ce petit village se trouve à 15 minutes de route de Sayulita. Il est moins développé et il y règne une ambiance plus relax et plus locale. Sa rue principale est LA place pour magasiner des vêtements hippies-chics, des créations inspirées de l’artisanat mexicain, des objets d’art et des gourmandises bios. Dans les rues secondaires, vous tomberez sur des petits cafés cool comme Prieta Cafe et même sur une microbrasserie, la Cerveceria Artesanal San Pancho. Ah, et tout le monde vous le dira: tant qu’à aller à San Pancho, restez jusqu’au coucher du soleil!

5. S’offrir des sessions de yoga

Sayulita est populaire pour les retraites de yoga, mais aussi pour les cours à la carte. Plusieurs hôtels sont doublés de studios de yoga et offrent des sessions quotidiennes ouvertes à tous: Hotelito Los Sueños, Selina Sayulita, Don Bonito Hotel, My Sister’s House, etc.

OÙ BOIRE ET MANGER?

Un tout petit restaurant au look traditionnel, au cœur du village, où déguster de savoureux tacos et spécialités mexicaines à prix abordables. Accompagnez votre commande d’une limonade parfaitement rafraîchissante. Vous risquez d'y aller plus d'une fois!

> Un autre petit resto local de tacos à essayer: El Itacate.

Pour un bon café dans un lieu design avec une petite touche urbaine, vous ne vous tromperez pas avec le beau café Bonito, du côté nord du village. Vous aurez sûrement envie d’y flâner mais vous pouvez aussi commander votre breuvage pour apporter et aller le siroter sur la plage.

8. Le stand à taco près du pont

Honnêtement, on aurait pu se nourrir exclusivement de street tacos lors de notre séjour à Sayulita. On a un penchant pour le stand situé en face du minisuper Rosales, près du pont, mais vous trouverez sûrement votre chouchou. Comptez quelques dollars pour un repas complet délicieux, bière Modelo incluse!

> On vous suggère aussi de vous arrêter si vous tombez sur un stand à elote, du maïs avec mayo, fromage, lime et sauce piquante.

Pour des pizzas cuites sur feu de bois ou de généreuses portions de pâtes maison, ce petit resto «apportez votre alcool» récolte notre vote. Il se trouve à l’écart du centre, côté nord, dans une petite rue tranquille à la chouette ambiance. Sans prétention, avec quelques tables sur le trottoir en option.

Ouvert à tous, ce café-bar aéré fait partie de l’auberge de jeunesse Selina. Le jour, c'est un endroit central où prendre un café, un smoothie, un cocktail ou une bouchée en profitant d’un excellent wifi, sans vous presser. Le soir, surveillez la programmation (soirées, dj, etc).

À l’extrémité sud de la plage, Taboule est une terrasse-resto avec balançoires, tables basses avec coussins et vue sur l’océan. On y va pour un cocktail tiki ou une bouchée avant de retourner étendre sa serviette sur le sable.

Matiz Mariscos se spécialise dans les fruits de mer bien frais et propose une cuisine mexicaine fusion qui s’attire les louanges, ainsi que des cocktails artisanaux. On y mange à l’extérieur, au centre de Sayulita mais un peu en retrait du brouhaha. À retenir pour un souper romantique!

OÙ MAGASINER?

Affiches, illustrations, objets décos, petits carnets cute... Cette galerie-boutique de l’Avenida del Palmar propose les créations de deux artistes mexicaines, Anne Luna et Paulina Gutiérrez.

Chez Evoke the Spirit, vous trouverez des créations faites à partir de méthodes traditionnelles, comme des crânes de vache décorés inspirés de l’art indigène local, des céramiques, des textiles et des bijoux.

15. Mercado artesanal Sayulita

Envie de rapporter quelques pompons colorés, toutous chihuahuas ou housses de coussins brodées? Allez voir les kiosques de ce petit marché d’artisanat touristique, ombragé et étonnamment relax.

16. Rue Niños Heroes

On ne les nommera pas toutes, mais les boutiques d’objets, de (beaux) souvenirs et de vêtements locaux de la rue Niños Heroes pourraient vous donner envie de dépenser! Près de la place centrale.

OÙ DORMIR?

Selina est une «chaîne» internationale de très cool auberges de jeunesse s’adressant particulièrement aux nomades numériques et aux surfeurs. Vous y trouverez toujours un café-bar avec un bon wifi et des zones dédiées au télétravail (où vous pouvez louer une place même si vous n’êtes pas client de l’hôtel). Le Selina Sayulita se trouve au cœur de tout, près de la plage, des écoles de surf et d’une foule de bars et restaurants. Vous pouvez y dormir en dortoir pour pas cher ou alors en chambre privée avec salle de bain personnelle ou partagée. Pour voir les prix.

Parfait pour les personnes qui veulent être proches du centre mais pas au cœur de l’action, cet hôtel est une bulle de tranquillité. On aime sa cour intérieure, ses deux petites piscines et ses déjeuners mexicains (inclus) servis en terrasse. Plusieurs cours de yoga y sont offerts tous les jours. Les chambres sont simples mais sentent bon le savon, et plusieurs disposent de balcons. L’établissement se trouve à 4 minutes à pied de la plage. Un coup de coeur! Pour voir les prix.

Pour du glamping chic, chic, chic (mais cher, cher, cher), regardez du côté de la Casa Selva. Vous y dormirez dans des suites en bois foncé, avec façades vitrées, cuisinette, lit à moustiquaire et salle de bain. Vous aurez l’impression d’être directement dans la jungle. Le rapport qualité-prix ne nous a pas 100% convaincus, malgré la piscine et la superbe atmosphère du site, mais il est possible de tomber sur des rabais. Surveillez-les si ce genre de lieu vous fait rêver! La Casa se situe à une vingtaine de minutes de marche du centre, mais près de la plage nord de Sayulita. Pour voir les prix.

Les beaux logements Airbnb ne manquent pas à Sayulita. La Casita Los Grillos, l’Appart Sayulita ou encore cette «boutique casita» en sont quelques preuves.



En passant!

On n'a pas testé, mais il est possible de partir au large en excursion en bateau pour voir ceci, la Playa Escondida des îles Marietas:

