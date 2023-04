Le poisson d’avril de Maxime Bernier se retourne contre lui

Partager







Malgré que le chef du Parti Populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, se targue d’être un outsider, il a tout de même plongé la tête la première dans la marre un peu triste où nagent les poissons d’avril le premier du mois. Et malheureusement pour MadMax, ça s’est retourné contre lui.

En effet, le samedi, celui qui a déjà distribué des Jos Louis aux soldats québécois en Afghanistan a publié la blague suivante sur tous ses réseaux sociaux:

«Après avoir reçu l’assurance qu’un gouvernement de Pierre Poilievre réduirait considérablement l’immigration, cesserait d’envoyer des armes et de l’argent à l’Ukraine, rejetterait l’alarmisme climatique, réduirait massivement les dépenses publiques, abolirait tous les programmes de discrimination fondés sur la race, le sexe, et l’orientation sexuelle, et condamnerait l’idéologie radicale de genre, j’annonce officiellement que je vais dissoudre le PPC et le soutenir.»

Après avoir reçu l’assurance qu’un gouvernement de @PierrePoilievre réduirait considérablement l’immigration, cesserait d’envoyer des armes et de l’argent à l’Ukraine, rejetterait l’alarmisme climatique, réduirait massivement les dépenses publiques, abolirait tous les programmes… — Maxime Bernier (@MaximeBernier) April 1, 2023

Malheureusement, les centaines de commentaires sous la publication de la blague sur Instagram laissent croire que ce n’était peut-être pas l’idée du siècle.

Mentionnons d’abord, bien sûr, tous ceux qui n’ont pas compris qu’il s’agissait d’un tour de premier avril et qui étaient emballés par l'idée.

Mais soulignons surtout tous ceux qui étaient fâchés de la blague... parce qu’ils étaient d’accord eux aussi avec la proposition.

Voici quelques exemples de commentaires sur le compte de Bernier:

«Euh, si c’est une blague, ce n’est vraiment pas drôle. C'est mon rêve de vous voir travailler ensemble. Pourquoi ne pas faire comme les libéraux et le NPD?»

«Tu as fait ma journée... pendant 10 secondes! Je sais que vous n’êtes pas d’accord sur tout, mais nous devons unir la droite!»

«Les blagues de poisson d’avril n’ont pas leur place en politique. Tous ceux qui soutiennent le PCC doivent réaliser que voter pour ça n’a rien changé aux dernières élections... ils n’ont même pas un siège.»

«J’aimerais que ça soit vrai. Le PCC est trop petit pour se faire élire, il ne fait que diviser le vote et les libéraux restent au pouvoir...»

«Tu m’as eu! Pendant un instant, j'ai pensé qu’on pourrait gagner l’élection et reprendre le pays... ’est bonne!»

Le taquin chef du parti qui a récolté environ 5% du vote en 2021 a depuis confirmé qu’il s’agissait d’un mauvais tour de 1er avril.

Si vous vous êtes fait prendre par ce poisson d’avril évident hier, demandez-vous pourquoi vous avez cru que Poilievre pourrait changer de position sur ces six politiques clés et me donner de telles assurances.



Cela n’arrivera JAMAIS. Le Parti conservateur est un parti corrompu… https://t.co/kZD5QgRR0o — Maxime Bernier (@MaximeBernier) April 2, 2023

#grosbonsens

