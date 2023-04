On a testé l'outil intelligence artificielle de Canva : voici les résultats

Partager







L'intelligence artificielle vient de se glisser dans un autre outil que plusieurs personnes utilisent fréquemment: il s'agit de Canva, cette plateforme qui sert à faire des montages graphiques et des retouches d'image de base. On peut maintenant demander directement par écrit à Canva de modifier une photo ou d'y ajouter des éléments. On a testé la nouvelle fonctionnalité pour voir si, comme certains le prétendent, elle risque de «détruire» Photoshop.

Si vous travaillez dans le domaine des médias sociaux ou que vous avez déjà eu à faire des montages graphiques pour une petite entreprise, un organisme ou même pour un événement entre amis, il y a de bonnes chances que vous ayez utilisé Canva. Surtout si vous n'avez pas de formation en graphisme.

Au cas où vous ne le connaîtriez pas, il s'agit d'un outil disponible sur le web en version gratuite et en version payante. Il permettait jusqu'ici de faire des montages graphiques simples et de l'édition d'images de base, par exemple ajouter du texte sur une photo, ou en juxtaposer deux sur un fond de couleur, par exemple.

Capture d'écran Canva

La nouveauté est un outil qui a été introduit récemment en mode «bêta» (test), qui se nomme «Édition magique». Celui-ci utilise l'intelligence artificielle pour faire des modifications directement sur des photos.

Test 1 - Modifier des cheveux et ajouter un tatouage

Testons-le avec une demande simple: changer la couleur des cheveux de quelqu'un sur une photo. On en a sélectionné une de bonne qualité sur le fil de presse de l'AFP, qui représente Kim Kardashian. Voici l'image originale.

AFP

Il faut d'abord importer l'image dans Canva, puis, avec un outil «pinceau», indiquer l'emplacement du changement que l'on souhaite.

Capture d'écran Canva L'outil pinceau permet d'indiquer l'emplacement approximatif où on souhaite que Canva ajoute ou modifie un élément.

Suffit ensuite de taper la requête dans la boîte texte qui apparaît (et oui, ça fonctionne en français). Après quelques secondes, l'application nous propose plusieurs options. Pour ce premier essai, ça s'avère très concluant - il y a de la distorsion d'image à l'endroit où se trouvait sa mèche, mais si on voyait tout bonnement passer la photo sans s'y attarder, on n'aurait aucune misère à croire qu'elle est vraie!

Photo AFP, éditée par l'outil IA de Canva Attention: cette photo a été retouchée et ne représente pas la réalité.

On a poussé notre chance plus loin en essayant de faire ajouter un tatouage dans le cou de Kim Kardashian, et là, l'outil nous a pas mal moins impressionnés.

Photo AFP, éditée par l'outil IA de Canva Attention: cette photo a été modifiée et ne correspond pas à la réalité. Le tatouage dans le cou est peu crédible, mais les cheveux, aussi générés par intelligence artificielle, le sont bien plus.

Test 2 - Essayer de faire un collage

Tentons maintenant de faire un collage, qui pourrait être utilisé pour illustrer un hypothétique billet ou article de blogue. Nous avons utilisé une photo professionnelle d'une de nos journalistes, puis on a demandé à l'outil «magique» de Canva d'y ajouter une plante, un cadre, et des frites (pourquoi pas?). Ah, et tant qu'à faire, de donner des cheveux roux à la personne sur la photo. Voici le résultat (on s'excuse pour la piètre qualité de l'image, on avait dépassé notre limite de requêtes au moment du téléchargement, mais vous pouvez comprendre le principe!):

Photo Lydia Mailloux, éditée par l'outil IA de Canva

Si on laisse de côté le fait que les éléments ajoutés n'ont pas vraiment de lien entre eux (et que le cadre est déformé de façon assez désagréable), ce n'est... étonamment pas si pire, pour un outil en développement. On voit le potentiel qu'il peut y avoir pour dépanner lorsqu'on a à faire un montage rapidement.

(Ça nous semble un bon moment pour préciser qu'on n'est pas en train de dire que ces outils remplacent le travail de designers et de graphistes, tout comme des robots conversationnels comme ChatGPT ne remplacent par le travail des rédacteurs et journalistes - on s'intéresse dans ce type d'essais au potentiel de ces outils pour faciliter la réalisation de certaines tâches, et aux aspects problématiques qu'ils peuvent avoir.)

Test 3 - Éditer une photo stock pour lui donner une thématique

Pour notre dernier test, nous avons utilisé une photo stock très banale, d'une femme et une enfant assises sur le plancher d'une cuisine. On pourrait, en ajoutant des éléments dans cette photo, s'en servir pour aborder divers sujets, n'est-ce pas?

Shutterstock / Evgeny Atamanenko

Tentons d'y ajouter un animal, tiens. La photo pourrait servir à illustrer un texte sur l'adoption d'animaux. On a demandé à l'outil «Ajouter un chien»... et on a obtenu ceci.

Photo Shutterstock, éditée par l'outil IA de Canva

Après avoir obtenu des résultats similaires en tentant de mettre un chat (et même un bébé), on a abandonné le projet pour mettre quelque chose qu'on sait que le logiciel connaît bien (une plante). Ç'a fonctionné, même si c'est assez évident qu'il s'agit d'un ajout.

Photo Shutterstock, éditée par l'outil IA de Canva

On a réussi aussi à ajouter un chapeau de fête et des cadeaux, qui sont comme la plante des ajouts plus ou moins subtils.

Photo Shutterstock, éditée par l'outil IA de Canva

Et c'est durant ces essais qu'on a réalisé que c'était le mot «ajouter» qui semblait confondre l'outil. En écrivant simplement «chat», on a enfin réussi à en générer un dans l'image!

Photo Shutterstock, éditée par l'outil IA de Canva

C'est sûr que ce n'est pas ce chat qui va mousser les adoptions d'animaux au Québec, mais on commence à avoir quelque chose!

Hélas, on avait à ce moment-là atteint la limite d'essais que l'on pouvait faire pour la journée, donc on a dû en rester là.

On est loin de conclure que ces outils vont détruire Photoshop, mais quand même, ils sont certainement à surveiller pour quiconque travaille dans le domaine!

