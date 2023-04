Une maison scandinave entièrement noire sur le bord de l’eau à Saint-Adolphe-d’Howard à vendre pour 1 495 000$

Partager







Cette époustouflante propriété à vendre pour 1 495 000$ à Saint-Adolphe-d’Howard dans les Laurentides ne laisse personne indifférent.

Construite en 2020, la maison trône sur le bord du lac Saint-Joseph, qui est navigable.

Avec son architecture épurée inspirée du style scandinave, la maison entièrement noire impressionne dès le premier regard.

À l’intérieur, on retrouve une aire de vie ouverte et chaleureuse avec un magnifique foyer au bois et de larges fenêtres.

Les meubles y sont un savant mélange de Japandi et de mid-century ce qui ajoute une chaleur et un sentiment de bien-être instantané aux différents espaces.

La chambre des maîtres est absolument magnifique. Avec son tapis et son décor entièrement blanc, l’espace est illuminé et confortable. On y retrouve une magnifique salle de bain attenante avec de la robinetterie blanche très tendance ainsi qu’un vaste walk-in.

La maison possède un total de 4 chambres à coucher ainsi que deux salles de bain et deux salles d’eau.

À l’extérieur, une belle véranda vous attend en plus d’une terrasse aménagée avec un coin barbecue.

La magnifique maison est à vendre au coût de 1 495 000$ par Jihane Guettar de Sothesby’s. Tous les détails ici.

