Alicia Moffet loue sa maison de Blainville pour 2400$ par mois

Après avoir mis sa maison de Blainville en vente l'hiver dernier, Alicia Moffet change d'idée. Vous pourriez désormais louer sa maison.

La chanteuse et nouvelle animatrice d'Occupation Double en a fait l'annonce ce lundi en story Instagram, alors qu'elle quittait pour Punta Cana avec son amoureux Frédérick Robichaud.

Vous pourriez donc habiter chez nul autre qu'Alicia Moffet pour la somme de 2400$ par mois.

Elle avait acheté cette demeure après sa séparation avec Alex Menthink et y habite depuis environ un an. La maison comporte quatre chambres, deux salles de bain et des aires de vie modernes.

La jeune femme et maman a mis sa maison sur le marché en janvier dernier avec le projet de cohabiter avec Frédérick.

Après quelques mois sur le marché, elle a baissé le prix d'achat de la maison avant de finalement entreprendre de la mettre en location.

C'est pourquoi la fiche descriptive de la maison n'est plus disponible.

Les tourtereaux Frédérick et Alicia ont prévu emménager ensemble au courant de 2023.

Les projets se bousculent à la porte pour le couple.

