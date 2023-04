La gagnante de L'île de l'amour saison 2 dévoile qui elle choisirait parmi les nouveaux insulaires

Partager







Dan, Kevin, Raphaël, Edouard ou Hugo? La gagnante de la saison 2 de L'île de l'amour, Amanda Boily, fait des révélations croustillantes sur ce qui l'attire!

Amanda avait été couronnée gagnante de la seconde saison de L'IDA avec Mathieu Dufresne. Ce dernier a annoncé leur séparation en novembre 2022.

Dans une session de Q&A, questions et réponses, Amanda a répondu aux diverses interrogations de ses abonnés, ce qui a donné lieu à des moments plutôt intéressants. Amanda s'est fait poser une question originale dont la réponse vous fera mourir de rire.

La question qui tue: «Qui serait ton homme parmi les 5 gars de la saison 3?»

Sous le couvert de la blague, Amanda répond «Pour vrai c'est tellement une bonne question, j'adore, mais pour vrai... je serais retournée chez nous.»

La gagnante de la saison 2 a étoffé sa réponse. «Tous les goûts sont dans la nature. On niaise là, mais j'ai vraiment hâte de les voir, comment ils vont être avec les girls, puis leur personnalité et tout. Mais comme first look, il n'y en a pas un qui m'a tapé à l'oeil.»

Avec une réponse aussi franche, on espère que les insulaires de la saison à venir ne partagent pas son opinion!

Elle répond également à des questions sur la narration de Geneviève Schmidt et l'animation d'Olivier Dion, qu'elle a hâte de découvrir en tant que téléspectatrice. Amanda ajoute qu'elle répondra à des questions sur L'île de l'amour à chaque semaine avec ses abonnés.

Ça promet! L'île de l'amour saison 3, dès le 10 avril prochain à 21h à TVA et sur TVA+.

