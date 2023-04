Mike Myers nie avoir renvoyé son agent de sécurité pour l'avoir regardé dans les yeux

Partager







Mike Myers a réagi, par l'intermédiaire de son représentant, aux accusations selon lesquelles un agent de sécurité aurait été renvoyé de son film de 2008, The Love Guru, pour l'avoir simplement regardé.

Le DJ de radio Jay Brody a affirmé sur Twitter cette semaine que l'acteur d'Austin Powers l'avait fait congédier de la comédie parce qu'il l'avait regardé dans les yeux. Dans son tweet original, il a allégué qu'il était son garde du corps, avant de préciser plus tard qu'il était en fait un agent de sécurité affecté à la caravane de la star.

En réponse à ces allégations, le représentant de Mike Myers a déclaré à Entertainment Weekly, mercredi, qu'il n'était au courant d'aucune résiliation de contrat pendant la production.

«Mike ne sait rien à ce sujet. Je ne suis pas au courant que quelqu'un ait été embauché ou licencié», a-t-il déclaré.

Suite à son gazouillis initial, Jay Brody a détaillé ses allégations dans son émission de radio. Il a affirmé que la société de sécurité qui l'avait embauché pour le poste l'avait averti qu'il ne pouvait pas regarder la star canadienne.

«Ils disent: "Si vous le regardez, vous allez vous faire mettre dehors", a-t-il déclaré. Je suis assis sur le plateau, premier jour, première heure, on ne sait pas encore à quoi il ressemble (en costume). Et je vois juste un homme s'approcher (de la caravane) avec une longue perruque, une fausse barbe, et je me dis: "Je pense que c'est Mike Myers." Je baisse les yeux pour ne pas le regarder parce que je ne veux pas me faire congédier, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser entrer n'importe qui dans la caravane, alors je lève les yeux, je croise son regard pendant une seconde pour lui faire savoir que tout va bien, et je détourne le regard, et moins d'une heure plus tard, je reçois un appel téléphonique me faisant savoir que je suis congédier et que je dois quitter le plateau parce que j'ai enfreint cette règle bizarre.»

The Love Guru, avec également Jessica Alba et Justin Timberlake, a été un flop critique et commercial à sa sortie.

