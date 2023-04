On n’est pas obligé de surconsommer pour amuser bébé

Partager







Mes réseaux sociaux sont remplis quotidiennement de publicités ciblées qui me pressent d’acheter à mon poupon de nouveaux blocs en bois, des tours d’apprentissage, des tours Montessori... tous les deux mois. Si bien que j’en suis venue à me poser la question: en a-t-on vraiment besoin?

Dans ma dernière chronique, en juin 2022, je vous parlais de mon refus de participer à la dénatalité, à peine une dizaine de jours avant de mettre au monde mon premier enfant.

Neuf mois plus tard, je reprends mon mandat avec la même mission: celle de prouver qu’on peut devenir parent sans nécessairement participer à la surconsommation... et aggraver la crise climatique.

(Pouvez-vous croire que je n’ai même pas un an d’expérience en parentalité et que je me permets déjà de dire aux autres parents quoi faire!)

L’apprentissage par le jeu

Avant de devenir maman, je me suis souvent demandé: «Un bébé a-t-il réellement besoin de jouets?»

Aujourd’hui, je constate que la réponse est «Quand même, oui».

Comme mon bébé fait des siestes de 28 minutes (34 quand j’ai de la chance), un petit jeu coloré et stimulant (de préférence éducatif aussi, mais rendu là je ne suis pas difficile) me permet de terminer la vaisselle pendant qu’il développe ses habiletés motrices et sensorielles en toute sécurité.

Les nombreux avantages que présentent les jouets pour bébé (tant pour eux que pour nous) sont-ils une raison pour dévaliser les tablettes du Babies R Us et de commander des dinosaures rouges sur Amazon, alors que bébé en a déjà des jaunes?

Bien sûr que non.

On peut garder bébé stimulé tout en conservant ses habitudes de consommation plus écoresponsables.

Comment?

Je vous ai énuméré quatre solutions simples et accessibles que j’aime appliquer avec petit loup!

Emprunter

Connaissez-vous les joujouthèques, gérées par des organismes communautaires? Vous pouvez y emprunter ou louer des jouets à petit prix pour une période donnée!

Plusieurs bibliothèques proposent également à leurs abonnés d’utiliser des jeux sur place ou même d’en rapporter chez soi pour quelques semaines. Lorsque je fais un tour à la bibliothèque de ma ville avec mon garçon, on prend toujours une petite demi-heure pour s’amuser avec ce qui est disponible!

Acheter seconde main

Puisque les intérêts et les habiletés des bébés évoluent à une vitesse étourdissante, ils entretiennent une relation plutôt éphémère avec leurs jouets. Les plateformes de vente de seconde main, comme Kijiji ou Facebook Marketplace, de même que plusieurs friperies, regorgent de xylophones à peine joués et de poupées dont les cheveux n’ont pas encore été coupés.

Échanger

Une amie a eu un bébé en même temps que vous? Pourquoi ne pas échanger quelques jouets pour une semaine? Votre rejeton aura l’occasion d’oublier les siens, au point où leurs retrouvailles seront grandioses.

Fabriquer

C’est fascinant, tout ce qui peut amuser un bébé: des brillants biodégradables dans une plaque à biscuits avec un peu d’eau, un tapis sensoriel avec du textile recyclé, du riz cru dans une petite bouteille pour faire des maracas... Les possibilités sont infinies, abordables et facilement écolos.

L’important, finalement, c’est que votre enfant fasse des associations qui propulsent ses apprentissages. Imaginez tout ce qu’il intègre lorsque vous lui présentez des objets qui n’ont pas participé à l’extraction superflue de ressources!

