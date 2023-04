Secret Invasion: Nick Fury comme vous ne l’avez jamais vu [BANDE-ANNONCE]

Partager







Disney+ a dévoilé la bande-annonce de Secret Invasion, une nouvelle série avec le personnage de Nick Fury qui sort en juin.

Dans la nouvelle série de Marvel Studios, qui se déroule dans le contexte actuel de l’univers cinématographique de Marvel (MCU), Nick Fury apprend qu'une faction de Skrulls est en train d'envahir clandestinement la Terre. Fury rejoint ses alliés, dont Everett Ross, Maria Hill et le Skrull, Talos, qui s'est fait une vie sur Terre. Ensemble, ils se lancent dans une course contre la montre pour empêcher l'invasion imminente des Skrulls et sauver l'humanité.

Bande-annonce Secret Invasion

Secret Invasion met en vedette Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, Emilia Clarke et Olivia Colman, ainsi que Don Cheadle.

Ali Selim réalise la série et en assure la production exécutive, avec ses collègues producteurs exécutifs, Kevin Feige, Jonathan Schwartz, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Samuel L. Jackson, Ali Selim, Kyle Bradstreet et Brian Tucker. Kyle Bradstreet est également le scénariste principal, et Jennifer L. Booth, Allana Williams et Brant Englestein en sont les coproducteurs exécutifs.

La série de six épisodes débarque sur Disney+ le 21 juin 2023.

