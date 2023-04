Snoop Dogg vole le spectacle à WrestleMania 39

Partager







Le rappeur Snoop Dogg a soulevé la foule et les téléspectateurs avec une intervention musclée lors de la grande messe annuelle de la lutte.



Alors que Wrestlemania se déroulait pour la quatrième année consécutive dans un format de deux événements en deux jours, l’inimitable rappeur de la côte ouest agissait à titre d’hôte des deux soirées, en compagnie du lutteur Mike «The Miz» Mizanin.

C’est toutefois lors du gala de dimanche que le chanteur de Gin & Juice a épaté la galerie en improvisant un combat contre son co-animateur.



Alors qu’ils venaient d’annoncer une assistance de plus de 81 000 spectateurs au SoFi Stadium de Los Angeles et plus de 160 000 pour les deux soirs combinés, Miz a commencé à s’en prendre à Snoop Dogg à propos d’un combat survenu la veille.

Sorti de nulle part, Shane McMahon est ensuite venu défier Miz et Snoop Dogg a décidé que ce serait un vrai match de lutte.

Mais quand McMahon s’est déchiré un muscle dans une jambe, rendant le combat impossible, Snoop Dogg s’est précipité sur Miz, pour offrir un peu d’action aux spectateurs.

Snoop Dogg a frappé son adversaire, en plus de lui exécuter un People's Elbow (jadis le geste signature de The Rock) pour remporter la joute improvisée.

La foule fut ravie, les téléspectateurs aussi et l’internet en redemande.

Drop It Like It’s Hot!

