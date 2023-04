Une gaufre aux œufs Cadbury à essayer pour un temps limité

Partager







Cette gaufre à la crème glacée et aux œufs Cadbury a de quoi vous faire faire des rêves cochons.

En effet, ce dessert offert pour un temps limité dans les succursales de Graufres et Glaces de la province a tout pour vous faire saliver.

La création ultrasucrée sera offerte à l’occasion de Pâques et des semaines qui précèdent la fête.

Si vous ratez l’occasion de manger cette création divine (ou presque), ne désespérez pas, car le menu complet de Gaufres et Glaces est sucré et savoureux. On y trouve même des options véganes!

6589, rue Beaubien Est, Montréal

4376, boul. Saint-Laurent, Montréal

3286, boul. Saint-Martin Ouest, Laval

15 751, boul. Pierrefonds, Pierrefonds

