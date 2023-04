Voici comment conserver ses tulipes afin qu'elles restent belles plus longtemps

Partager







La saison des tulipes est officiellement lancée! Au programme: une balade vers le fleuriste le plus proche afin de s’acheter un bouquet pour enjoliver la maison.

Avec les années, des recherches ont démontré que les fleurs ont le pouvoir d'activer les émotions positives chez l’humain. Après une dure et longue journée, l’étude montre que les personnes qui retrouvent des fleurs coupées dans un vase se sentent instantanément plus détendues.

Ce n’est pas difficile à croire lorsqu’on voit passer de jolis décors sur Pinterest et Instagram qui mettent de l’avant des fleurs coupées. Ça donne tout simplement envie de remplir nos plus beaux vases avec des fleurs.

La reine du printemps demeure la tulipe. Voilà que la durée de vie des tulipes est en moyenne de 8 jours.

Cependant, il existe quelques trucs afin de faire durer le plaisir et éviter de jeter le bouquet à la poubelle avant son heure.

Chez le fleuriste, pensez d’abord au niveau de floraison des tulipes plutôt que de prioriser leur couleur. Il est conseillé d’opter pour des fleurs encore en bouton. Cela vous fera gagner une à deux journées de floraison en intérieur.

Une fois le bouquet acheté, il est conseillé de couper les tiges en diagonale à un ou deux centimètres avec des ciseaux bien aiguisés.

Ensuite, il faudrait couper quelques feuilles qui se trouvent autour des tulipes.

Au moment de déposer les tulipes dans l’eau, il faudrait y déposer une cenne noire qui aurait des propriétés antibactériennes. Sur Tik Tok, certaines personnes ajoutent une once de vodka dans l’eau afin d’éviter que les tulipes ne tombent et aient l’air tristes. La vodka viendrait ralentir la croissance des tulipes. On comprend votre scepticisme, mais vaut mieux le tester!

À noter que l’eau du vase doit être très froide. Il est conseillé d’ajouter un glaçon dans le vase à la toute fin. Visez entre 5 et 8 cm d’eau dans le fond de votre vase.

L’eau doit être changée tous les jours pour de meilleurs résultats.

Les tulipes aiment bien l’eau propre et fraîche. L’eau du robinet leur convient.

Pour les aider à respirer, plusieurs viennent percer un petit trou sous la fleur avec une aiguille. Ce conseil de grand-mère viendrait aider la circulation de l’eau de la tige à la fleur. Cette technique ralentit la croissance de votre tulipe pour qu'elle ne s'affaisse pas.

À vos tulipes!

