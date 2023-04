Voici la maison la moins chère au Québec en avril 2023

Partager







Comme chaque mois, 24 heures a épluché des sites d’annonces de propriétés à vendre pour trouver la maison la moins chère sur le marché québécois. En date du 3 avril 2023, c’est une résidence d’Abitibi-Témiscamingue qui semble être la plus abordable. On vous fait le tour du proprio.

Après avoir trôné au sommet des maisons les moins chères au Québec depuis décembre, le petit nid de Matagami, qu est toujours en vente, a finalement été déclassé par une résidence de Normétal, dans la MRC d’Abitibi-Ouest. Le prix demandé: 16 900$.

Comment expliquer que le prix demandé soit aussi petit? C’est parce qu’il s’agit d’une reprise de finance, indique l’annonce des Immeubles Excell. L'annonce contient toutefois peu d'informations sur la résidence bâtie en 1944.

Même s'il n’y a pas de photos de l’intérieur de la maison située en plein cœur de la municipalité de quelque 762 habitants, l’acheteur ou l’acheteuse devra peut-être donner quelques coups de marteau et de pinceau pour donner une cure de rajeunissement à la maison.

La maison compte six pièces, dont deux chambres et une salle de bain. À noter que la maison est dotée d’un garage et d’un sous-sol.

La maison semble par ailleurs dans le même état qu'il y a 10 ans, si l'on se fie aux plus récentes images de Google Maps, qui datent de juin 2013.

Une aubaine?

Le terrain et le bâtiment ont une valeur respective de 2600$ et 15 400$, pour un total de 18 000 piastres, selon le rôle d’évaluation foncière. Le prix demandé est donc 6% inférieur à la valeur réelle du terrain et de la maison.

Il s'agit d'ailleurs d'une aubaine pour le secteur où la valeur moyenne d'une résidence du genre était évaluée à un peu moins de 80 000$ en 2022, selon les récentes données de l’Institut de la statistique du Québec.

Autre avantage de cette résidence: elle se trouve en plein coeur de l'Abitibi-Témiscamingue, où l'acheteur pourra profiter des grands espaces et de la forêt boréale.

