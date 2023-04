On vous a posé la question: combien de temps un homme devrait-il tenir lors d’une relation sexuelle?

Partager







Cinq minutes? Vingt minutes? Une heure? Combien de temps, au juste, ça devrait durer, une relation sexuelle qui implique une personne avec un pénis? On a posé la question à des jeunes dans la vingtaine, puis à un sexologue.

• À lire aussi: La fois où ma pilule contraceptive m’a envoyée à l’hôpital

• À lire aussi: Les gars, utiliser un jouet sexuel ne vous rendra pas gais!

«Une trentaine de minutes, avec les préliminaires», lance Ashley, 28 ans.

Pour Arnaud, 27 ans, une relation sexuelle qui implique une personne avec un pénis devrait durer de 5 à 10 minutes, sans inclure les préliminaires. Avec les préliminaires, ça peut aller jusqu’à 20 minutes.

«Je ne pense pas qu’il devrait y avoir de durée. Ce n’est pas parce que la personne avec le pénis vient que ça doit être fini. Je pense qu’il peut y avoir de multiples orgasmes [dans une même relation sexuelle]», croit pour sa part Maely, 23 ans.

Selon elle, le temps parfait est «jusqu’à ce qu’une des deux personnes exprime son désir d’arrêter».

Daphnée, 21 ans, est du même avis: «Il n’y a pas vraiment de temps, ça finit quand ça finit, quand les deux sont satisfaits.» La jeune dans la vingtaine considère néanmoins que 30 minutes, incluant les préliminaires, constitue une bonne moyenne.

• À lire aussi: Khate Lessard répond à 5 questions sur son vagin

Shania, 24 ans, est d’avis qu’une relation sexuelle devrait durer entre 15 et 60 minutes, selon le temps accordé aux préliminaires.

Pour Guillaume-James, une relation avec sa partenaire peut durer entre 20 et 30 minutes, tandis qu’avec une rencontre d’un soir, ça pouvait être plus court. «Je ne prenais pas le temps de demander à la personne ce qu’elle aimait. Je faisais ce que moi j’aimais, alors ça durait environ 15 minutes», explique le jeune homme de 23 ans.

• À lire aussi: Des femmes se confient sur les impacts de leurs douleurs vaginales sur leur sexualité

Qu’est-ce qu’en pense un sexologue?

Combien de temps, donc, une personne avec un pénis devrait-elle tenir lors d’un rapport sexuel? Puisque les réponses varient grandement d’une personne à l’autre, on a demandé l’avis d’un expert.

En moyenne, le pénis est en érection de 5 à 10 minutes avant d’éjaculer, explique le sexologue François Renaud. Mais attention: il s’agit d’une approximation. Il est tout à fait possible – et normal – de mettre plus ou moins de temps à éjaculer.

«C’est vraiment difficile de juger du temps réel, poursuit le sexologue. Il y a toute la question de quand ça commence, une relation sexuelle.»

La plupart des études sur le sujet s’intéressent à la durée de la pénétration, particulièrement dans le cas d’une relation sexuelle hétérosexuelle, précise François Renaud. Elles tiennent rarement compte d’autres facteurs, comme la durée des préliminaires ou bien le degré d’excitation et de désir des personnes.

De manière générale, ces études s’appuient aussi généralement sur des données autorapportées, ce qui peut fausser les résultats.

Et qu’en est-il de la masturbation?

«La majorité des personnes peuvent venir en moins de 2 minutes si elles le veulent, autant chez les hommes que chez les femmes», soutient le sexologue.

À voir aussi: