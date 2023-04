Donald Trump inculpé: 5 politiciens qui ont été accusés au criminel et qui sont toujours en poste

Partager







Bien que Donald Trump soit le premier ex-président américain accusé au criminel, d’autres anciens et actuels chefs d’État à travers le monde se sont toutefois retrouvés dans la même situation avant lui.

Silvio Berlusconi

Allégations de détournement de fonds, fraude fiscale et corruption: l’ancien président italien a été jugé pour au moins 17 chefs d’accusation lorsqu’il était en politique active, entre 1994 et 2011.

Après avoir démissionné en 2011 − pas à cause de ses problèmes légaux, mais d'une crise économique −, l’homme âgé aujourd’hui de 81 ans a été reconnu coupable de fraude fiscale et condamné à un an de travaux communautaires dans une maison de retraite.

AFP Silvio Berlusconi, lors de son élection au poste de sénateur, en septembre 2022.

Berlusconi a également été reconnu coupable d’avoir soudoyé un sénateur pour changer de parti politique, sans toutefois purger une peine de prison.

En septembre 2022, il a remporté un siège au Sénat italien.

Cristina Fernández de Kirchner

En décembre dernier, l’actuelle vice-présidente de l’Argentine a été condamnée à six ans de prison, après avoir été reconnue coupable de corruption durant ses deux mandats de présidente, entre 2007 et 2015.

AFP Cristina Fernández de Kirchner lors de sa comparution par visioconférence, en novembre 2022, en direct de son bureau officiel.

Fernández de Kirchner a déclaré avoir été accusée pour des raisons politiques.

Le tribunal argentin a disqualifié de la fonction publique la femme de 70 ans. Elle bénéficie toutefois d’une immunité temporaire en raison de son rôle actuel, ce qui signifie qu’elle n’ira pas en prison de sitôt.

Luiz Inácio Lula da Silva

En avril 2018, l’actuel président du Brésil a été condamné à un an et demi de prison pour une affaire de corruption et de blanchiment d’argent survenu durant ses deux premiers mandats, entre 2003 et 2011.

AFP Luiz Inácio Lula da Silva

Lula a toujours nié les accusations, martelant qu’elles étaient motivées par des opposants politiques.

Après sa libération en novembre 2019, un tribunal brésilien a rejeté ses condamnations pour corruption, permettant à Lula de se présenter à l’élection présidentielle de 2022, qu'il a remportée.

Benyamin Netanyahou

L’Israélien de 73 ans en est à son sixième mandat comme premier ministre d’Israël, un record dans le pays.

Bien qu’il soit encore au pouvoir, Benyamin Netanyahou fait actuellement face à des accusations de corruption, de fraudes et d'abus de confiance. Il nie les accusations et crie à une «chasse aux sorcières», comme Donald Trump.

PHOTO Marc-André Gagnon Benyamin Netanyahou avec le premier ministre du Québec de l'époque, Philippe Couillard.

Netanyahou souhaitait adopter un plan de réforme controversé du système judiciaire, qui a été reporté à la suite d'importantes manifestations. Ses opposants accusaient le politicien de vouloir utiliser cette refonte judiciaire pour se protéger.

Anwar Ibrahim

Après deux séjours en prison, Anwar Ibrahim est devenu premier ministre de la Malaisie, en novembre 2022.

En avril 1999, Ibrahim avait été reconnu coupable de sodomie, qui est illégale dans ce pays et qui est passible jusqu’à 20 ans de prison.

AFP

Il est sorti de prison en 2004, après l’annulation de sa condamnation. Cependant, d’autres allégations de sodomie sont venues freiner ses ambitions politiques. À la suite d’un long procès, il est retourné en prison en 2014.

Anwar Ibrahim a reçu le pardon royal en mai 2018 et a pu sortir de prison et retourner au parlement.

− Avec les informations de CNN