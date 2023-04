Infestée par des rats, la résidence officielle du premier ministre du Canada, le 24 Sussex, a été condamnée

Partager







La demeure officielle du premier ministre est tellement infestée par des rongeurs que la qualité de l’air en serait affectée, selon des documents obtenus par le National Post. La maison, fermée depuis l’automne dernier, serait dans un état déplorable.

Dans ces documents, la Commission de la capitale nationale (CCN) décrit une situation d’insalubrité avancée au 24, promenade Sussex. Si l’invasion de rongeurs peut être contrôlée à l’aide d’appâts et de pièges, leurs excréments et, surtout, les nombreux cadavres qui s’accumulent dans le grenier, dans le sous-sol et dans les murs menacent la qualité de l’air.

La note de la CCN, datant de juin, indique que l’infestation ne peut être éliminée sans que d’importants travaux soient effectués sur la structure du manoir de 35 pièces.

La demeure officielle du premier ministre a été condamnée en novembre dernier pour des raisons de sécurité et les employés qui y travaillaient ont été déplacés.

Justin Trudeau n’y habitait plus

Justin Trudeau, qui a passé toute son enfance au 24, promenade Sussex, n’habite pas la demeure officielle. Lui et sa famille sont plutôt installés quelques rues plus loin, à Rideau Cottage.

AFP Justin Trudeau a reçu Joe Biden en mars dernier à Rideau Cottage.

Avant d’être condamnée, la résidence était occupée par six employés, dont le chef et les employés de la cuisine qui préparaient les repas livrés à Rideau Cottage pour la famille Trudeau.

Stephen Harper est le dernier premier ministre canadien à avoir résidé dans le bâtiment datant de 1896.

Inquiétudes pour les évènements extérieurs

Même après le déménagement de la famille Trudeau à Rideau Cottage, le terrain du 24 Sussex était toujours utilisé pour des réceptions. Les documents de la CCN font part d’inquiétudes quant aux évènements extérieurs.

«Un garden-party accueillant 1500 personnes a eu lieu un jour où un avertissement de tornade était en vigueur pour la région [...] Si un évènement météorologique avait eu lieu, la nature humaine aurait pu mener à des centaines d’invités s’empressant de s’abriter dans ce bâtiment inhabitable, un risque que nous ne pouvons accepter», peut-on lire.

Un bâtiment en état de dégradation avancé

Les documents obtenus par le National Post font état d’autres vices graves dans la résidence officielle: présence d’amiante, moisissures, infiltration d’eau et dégradation de l’isolation autour des fils électriques.

Le système électrique représenterait un risque d’incendie élevé. Des travaux pour débarrasser le bâtiment de l’amiante et du filage endommagés sont prévus ce printemps.



Des six demeures officielles sous sa tutelle, la CCN estime que le 24, promenade Sussex est celle dans le pire état. Selon un autre rapport de la commission, 36,6 millions $ seraient nécessaires pour remettre le bâtiment en bon état.

Selon des documents partagés par le Ottawa Citizen, la résidence vide coûte cher aux contribuables canadiens. Du 31 décembre au 31 janvier, sa facture d’électricité se maintenait à 4947$, comparé à 6710$ lorsque la demeure était habitée. Les factures pour le gaz et l’eau s’élevaient respectivement à 3153$ et 568$.

