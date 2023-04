Devrait-on remplacer le (vrai) beurre par du beurre végane, qui est moins cher?

Partager







Qui l’eût cru? Le beurre végane est actuellement moins cher que le beurre ordinaire à l'épicerie. Mais au-delà du prix, le beurre végane est-il un bon choix pour votre santé et l’environnement?

Même si le goût est parfois s’y méprendre, le beurre végane n’est pas nécessairement une meilleure option pour la santé que le beurre ordinaire, souligne d’emblée l’experte en chimie des aliments à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), Julie Faucher.

Prenons l’exemple du beurre végane salé Choix du président: il se compose de 13 ingrédients, dont quatre huiles différentes, dont de palme, de palmiste et de noix de coco, des huiles qui sont «très très très saturées» en gras.

PHOTOS Jean-Michel Clermont-Goulet | 24 heures Le beurre salé végane Choix du président et le beurre salé de Natrel tel que vendu chez Provigo, en date du 30 mars 2023.

Le beurre salé régulier, pour sa part, ne compte que deux ingrédients: de la crème (ou du gras de lait) et du sel.

PHOTOS Jean-Michel Clermont-Goulet | 24 heures En haut, la liste des ingrédients d'un beurre salé ordinaire. En bas, la liste d'ingrédients d'un beurre salé végan.

Sur le plan de la santé, l’huile de palme n’est pas meilleure que le gras contenu dans le beurre régulier, affirme Julie Faucher.

Seule exception: les personnes qui ont des problèmes de cholestérol, pour qui les huiles végétales, comme l’huile de palme, peuvent être une option. On ne retrouve effectivement pas de cholestérol dans le beurre végane, contrairement au beurre régulier.

Bien sûr, si vous êtes végane et que vous avez exclu complètement les produits de source animale de votre alimentation, le beurre végétal demeure une option intéressante.

Mauvais pour l’environnement?

Puisqu’il est produit avec de l’huile de palme et de palmiste, est-ce dire que le beurre végane n’est pas bon pour l’environnement?

«Absolument», répond sans hésiter l’experte en chimie des aliments. Il faut savoir que l’huile de palme est responsable d’une importante déforestation de forêts de palmiers à huile, ce qui contribue à la disparition d'écosystèmes.

Le fait que le beurre végane utilise de l’huile de palme, de palmiste ou de noix de coco peut d’ailleurs expliquer en partie qu'il soit actuellement moins cher que le beurre ordinaire: il s’agit d’ingrédients «extra transformés» et de mauvaise qualité vendus à bas prix.

Le beurre végane est-il vraiment... végane?

Parmi la liste d’ingrédients du beurre végétal, on compte le palmitate de vitamine A. Ce dernier agit comme un stabilisateur et il empêche les gras de se dégrader et de dégager des odeurs désagréables si le produit est laissé à la chaleur.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, cet ingrédient est un sous-produit du lait, duquel on extrait une vitamine.

Ça ne veut toutefois pas dire que le beurre végane n’est pas végane, affirme la professeure de l’ITHQ. Elle le compare à l’huile d’arachide, avec laquelle une personne allergique aux arachides peut cuisiner. «En fait, il n’y a pas de trace d’arachide dans l’huile, car l’allergène vient des protéines», explique-t-elle.

Comment l’utiliser?

Vous souhaitez utiliser du beurre végane pour cuisiner? Eh bien, ça ne changera pratiquement rien à vos recettes.

«On est dans du rendement un pour un. La demi-tasse de beurre que vous mettez dans un mélange à gâteau sera la même, végane ou pas, et le visuel du produit final sera très comparable», mentionne la professeure.

