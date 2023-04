[PHOTOS] 12 clichés pris à l'événement Pentapic qui donnent le FOMO

Partager







C'est la fin de semaine dernière qu'avait lieu l'événement Pentapic qui célèbre la fin de la saison de ski avec musique et soleil comme trame de fond.

Tous les ans, les images de skieurs portant des vêtements griffés (mention spéciale à la marque Arc’teryx), des lunettes de toutes les couleurs et la tuque roulée inondent sur les réseaux sociaux.

Cette année, l'événement a rassemblé plus de 2000 amateurs de glisse au Mont Avalanche à Saint-Adolphe-d'Howard, dans les Laurentides.

Fondé en 2019, Pentapic a pour mission de rassembler les adeptes de plein air pour promouvoir le sport et la culture au Québec. La programmation 2023 comprenait des randonnées alpines, un déjeuner, un concours de ski et de snowboard ainsi qu’une «traversée mouillée», qui consiste en la traversée d’un bassin d’eau en ski ou planche.

Bars, BBQs et programmation musicale avec DJs et artistes locaux ont permis à l'événement de jouir d'une ambiance des plus festives.

Si l'événement vous parle, sachez que vous pourrez profiter d'une expérience similaire au Mont Orford en fin de semaine. L’heure sera au fluo lors de la journée Rétro-Splash le 8 avril prochain, en collaboration avec Cap Cantons. Au programme: après-ski 1976 festif, ambiance musicale, traversée d'un bassin d'eau (le Splash), chasse aux trésors Orage et plus! Sortez la crème solaire! L'événement sur la terrasse est gratuit, mais vous devrez vous munir d'un billet journalier de ski à tarif spécial afin de pouvoir profiter du splash et du ski de printemps.

Voici 12 photos qui prouvent que Pentapic est the place to be pour célébrer l'arrivée du printemps.

Le rendez-vous est lancé pour 2024!

