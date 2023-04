Une maison mid-century d’Outremont parue dans un magazine de décoration des années 1980 à vendre 1 765 000$

Partager







Ce cottage d’Outremont n’a rien à envier aux constructions modernes.

Conceptualisée par l’architecte Antonio Mancini dans les années 1980, cette demeure suscitait déjà l’envie à l’époque. En effet, on l’aperçoit dans le magazine Chez Soi de 1982, preuve à l’appui!

Magazine Chez Soi, édition de février 1982

Résidence intacte: on peut encore s’émerveiller devant les murs recouverts de fines lattes de bois de la salle à manger et devant les lignes droites et les couleurs chaudes de la cuisine et de la salle de bain.

Dès le seuil de la porte traversé, on remarque que la propriété profite de beaucoup de lumière naturelle grâce à ses trois puits de lumière, dont le principal surplombant l’escalier et son mur de brique adjacent.

Photographe: Eric Godel

La visite se poursuit au rez-de-chaussée, qui comprend un salon et une salle à manger à aire ouverte digne d’un magazine de décoration (littéralement!).

Le foyer qui trône entre les deux pièces fera certainement des jaloux.

Photographe: Eric Godel

On trouve également, à l’étage principal, une fabuleuse cuisine mid-century qui s’ouvre sur une petite dînette et une cour privée.

Le cottage compte quatre chambres à coucher, deux salles de bain, une salle familiale, un espace de stationnement, un sous-sol habitable et deux balcons.

Photographe: Eric Godel

Celui-ci se trouve à deux pas des rues Laurier et Bernard, qui grouillent toutes deux de restaurants et de commerces qui valent le détour. On retrouve également, tout près de la résidence, les magnifiques parcs Outremont et Saint-Viateur.

Les propriétaires habitent la maison depuis près de 40 ans, d’où le maintien du cachet d’origine et l’entretien exceptionnel.

Photographe: Eric Godel

Envie de faire le saut dans les années 1980? Vous pouvez contacter Mélissa Mensing, du groupe Re/Max. Le prix demandé est de 1 765 000$.

