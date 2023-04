Voyez Margot Robbie et Ryan Gosling dans la bande-annonce de Barbie

Partager







Life in plastic, it’s fantastic.

Après les succès Lady Bird et Little Women, personne ne pouvait deviner ce qu’allait être le prochain film de la réalisatrice Greta Gerwig.

La femme de 39 ans a décidé de s’attaquer à Barbie, une oeuvre inspirée de la poupée la plus populaire de la planète.

Mardi, alors que les yeux de la planète entière sont rivés sur la ville de New York, la très colorée bande-annonce du film mettant en vedette Margot Robbie, Ryan Gosling et Will Ferrell a paru sur le web.

Dans le clip d’une minute 45 secondes, on n’a pas beaucoup de détails concernant l’histoire, mais c’est très prometteur.

Le film, qui prendra l’affiche le 21 juillet prochain, met aussi en vedette America Ferrera, Michael Cera, Connor Swindells, Emerald Fennell, Ariana Greenblatt, Rhea Perlman, John Cena et Helen Mirren.

