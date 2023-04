Donald Trump pourrait-il gouverner en prison? 5 questions pour comprendre ce qui s’en vient

Partager







Donald Trump est officiellement accusé au criminel pour des affaires de versements de pots-de-vin et de fraudes fiscales. Voici 4 questions pour comprendre la suite des choses.

De quoi est accusé Trump?

Donald Trump est accusé de 34 délits de falsification de documents commerciaux. On lui reproche d’avoir versé de l’argent à des personnes qui détenaient de l’information compromettante sur lui pour acheter leur silence à l’aube de la campagne présidentielle de 2016.

Le paiement au centre de l’affaire: les 130 000$ versés à l’actrice porno Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une aventure.

Deux autres paiements ont été cités par les procureurs de New York:

- Le premier, de 150 000$, aurait servi à cacher une relation extraconjugale avec la mannequin Karen McDougall

- Le second aurait été versé à un portier de la Trump Tower qui aurait de l’information sur un enfant illégitime de Trump.

Selon les procureurs, ces paiements feraient partie d’un stratagème pour dissimuler des informations qui auraient pu influencer l’élection de 2016. Le paiement à Stormy Daniels aurait également enfreint des lois sur le financement des campagnes électorales.

Comment Trump réagit-il à ces accusations?

Donald Trump n’a pas perdu de temps pour contre-attaquer.

«Je n’aurais jamais cru cela possible en Amérique», a-t-il lancé dans un discours déchaîné et truffé de mensonges prononcé devant ses partisans à MAR à logo en Floride, mardi soir.

Il s’en est ensuite pris au procureur de Manhattan, Alvin Bragg: «Le criminel, c’est le procureur. C’est lui qui devrait être jugé ou au moins démissionner.»

Le bouillant milliardaire a aussi évoqué d’autres enquêtes dont il fait l’objet, critiquant chaque fois des accusations politiques et frauduleuses. Le discours contenait tellement de faussetés que certains réseaux américains ont diffusé des bandeaux qui rectifiaient au fur et à mesure les faits.

Les accusations pourraient-elles fouetter ses partisans?

Mettons d’abord une chose au clair: ces accusations n’empêcheront pas Donald Trump de se présenter à l’élection de 2024.

Le milliardaire reste d’ailleurs le meneur dans la course à la chefferie du Parti républicain, selon les plus récents sondages. La position de victime qu’il prend dans cette affaire semble aussi résonner auprès de sa base, note le chercheur à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand, Julien Toureille.

«Les partisans de Donald Trump, tout comme les membres les plus influents chez les républicains, adhèrent à l’argumentaire voulant que la poursuite contre lui soit motivée par des raisons politiques, qu’il s’agisse d’une chasse aux sorcières. Il a d’ailleurs ramassé beaucoup d’argent depuis qu’il évoque son inculpation sur les réseaux sociaux», indique-t-il.

Cette situation pourrait toutefois placer le parti dans une position délicate.

«Les républicains ne veulent pas se mettre la base de Trump à dos, explique-t-il. [Ce sera intéressant de voir] comment ils vont essayer de creuser l’écart entre le Trump inculpé et leur propre candidature, sans trop nuire au parti», explique Julien Toureille.

Pourrait-il faire de la prison?

Techniquement, Donald Trump pourrait purger jusqu’à 4 ans de prison s’il était reconnu coupable. Le défi sera toutefois de taille pour les autorités judiciaires de New York.

«Si jamais il devait y avoir un procès, ce qui n’est pas certain, parce que ce sera au juge de décider de cela, il faudrait qu’il soit condamné par le jury. Au criminel, c’est à l’unanimité et hors de tout doute raisonnable. Ça me parait improbable. Pas impossible, mais improbable. On risque d’être dans une guérilla judiciaire pendant plusieurs mois, voire des années», mentionne Julien Toureille.

Les procureurs devront également faire vite s’ils veulent envoyer Trump en prison. Un président américain en exercice n’a pas à répondre devant la justice, même si les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu avant son élection.

Si Donald Trump était réélu en novembre 2024, il faudrait donc que les procédures judiciaires soient mises sur pause pour la durée de son mandat de 4 ans.

Autre difficulté pour les procureurs: jamais personne avant Donald Trump n’a été accusé de la sorte. On sera donc en terrain inconnu, juridiquement parlant.

Donald Trump pourrait-il gouverner en prison?

Une possible incarcération de Donald Trump soulève de nombreuses questions.

«Est-ce qu’on peut présider depuis une cellule? C’est toute une question, souligne Julien Toureille. Est-ce qu’il serait libéré pour exercer sa tâche? Est-ce qu’il serait démis en fonction du 25e amendement qui fait en sorte qu’un président est démis de ses fonctions parce qu’il n’a pas la capacité d’exercer?»