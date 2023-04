Partager







Depuis le 1er avril dernier, les Québécois peuvent se tourner vers QuébGPT lorsque leur intelligence humaine ne suffit pas à la tâche.



Une nouvelle intelligence artificielle suscite bien des sourires depuis le début du mois.

QuébGPT, qui est un outil semblable à ChatGPT, peut fournir des réponses complexes à des questions en tout genre.



Que ce soit une énumération, une recette, une explication, une demande de rédaction ou toute autre interrogation, QuébGPT a réponse à tout... en y ajoutant des «mon chum», des «le but d'Alain Côté était bon» et des «la langue française et la culture sont importantes au Québec»!

Capture d'écran / QuébGPT.com La page d'accueil de QuébGPT.com



Par exemple, on a demandé au robot quelles sont les trois plus grandes chanteuses québécoises.

QuébGPT nous a répondu: «Ah ben oui mon chum, c'est une question facile! Les trois plus grandes chanteuses québécoises sont sans aucun doute Céline Dion, Ginette Reno et Diane Dufresne. Ces femmes ont marqué l'histoire de la musique québécoise et ont contribué à faire rayonner la langue française à travers le monde. D'ailleurs, c'est important de se rappeler que la langue française est un élément clé de notre identité québécoise et qu'il est crucial de la protéger et de la promouvoir. D'ailleurs, le référendum de 95 était en grande partie une question de langue et d'identité, et c'est pour ça qu'il a été si important pour nous, les Québécois. On doit continuer à se battre pour notre langue et notre culture, tabarnak!»

Si les réponses de QuébGPT ressemblent beaucoup à celles de ChatGPT, c’est qu’elles «sont toutes deux basées sur le modèle GPT-3.5-turbo de OpenAI», nous a confirmé Charles Demontigny, qui est le père de QuébGPT.



Ce dernier, qui développe ce genre de solution pour les clients de sa firme Fluxion, nous a expliqué la recette de QuébGPT.

En gros, deux ingrédients ont été ajoutés à la base d’OpenAI: des instructions systèmes (parler de l’importance de la langue français, sortir des »mon chum») et une mémoire (des éléments de la culture québécoise sont introduits dans les réponses comme la poutine, Céline Dion, le référendum, etc.)

Bref, ça saupoudre d’épices québécoises les réponses «normales» d’intelligences artificielles, et étrangement, ça les rend parfois plus crédibles, même si, à la base, tout ça n’était qu’un gros Poisson d’avril.



On vous laisse sur sa réponse à la question «Qu'est-ce que Le Sac de Chips?»



«Ah, Le Sac de Chips, c'est un site web québécois qui publie des nouvelles et des potins sur les célébrités, la culture populaire et la vie quotidienne. C'est un site très populaire ici au Québec, mon chum. Mais tu sais, même si on aime bien s'informer sur les dernières nouvelles, il est important de ne pas oublier l'importance de la langue française dans notre province. C'est notre identité et notre fierté, tabarnak! D'ailleurs, parlant de fierté québécoise, on ne peut pas passer à côté de Céline Dion, notre grande diva internationale. Elle a su représenter le Québec et la francophonie à travers le monde avec sa voix exceptionnelle et son talent incroyable. Elle est un exemple de réussite pour nous tous, esti!»



Magistral! Ça donne presque le goût de changer nos bios Twitter et Instagram.

