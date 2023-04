Heille les Français, laissez les tacos tranquilles

Partager







Malgré le fait qu’en janvier dernier, l’Associated Press avait déterminé qu’on ne devait plus faire référence aux Français comme étant un bloc monolithique pour éviter la stigmatisation, nous avons décidé d'éviter cette consigne pour cet article.

Jeudi , nous apprenions que la chaîne française de restauration rapide O'Tacos allait faire son entrée au Canada.

«Ah! Wow! Cool! C’est une bonne nouvelle! J’adore les tacos», se diront ceux qui aiment les tacos. Par contre, ne vous réjouissez pas trop vite...

On ne parle pas ici de délicieux tacos authentiques mexicains. Ni même de tacos corrects à coquilles dures provenant d’une boîte jaune.

On parle ici de tacos français ou, comme ils disent en France, de french tacos.

Selon nos recherches, le french tacos (qui s’écrit toujours avec un «s») aurait été créé dans la région Rhône-Alpes à la fin des années 90.

C’est un wrap, fait dans un tortilla de blé, dans lequel on retrouve de la viande, des frites et une sauce au fromage, et qui est passé dans une presse à panini.

C’est comme un mélange de plein de choses qui n’a à peu près rien à voir avec un taco. Est-ce que ça a l’air bon? Oui. Vraiment.

Est-ce que c’est un taco? Non, ou comme ils disent en France, no.

