On sait maintenant ce qui a causé le décès de Coolio

Six mois plus tard, on connaît désormais la cause du décès du rappeur Coolio.

L’artiste américain mort le 28 septembre dernier aurait été victime d’une surdose de fentanyl, rapportent plusieurs médias américains.

Selon un porte-parole de la famille, les proches de Coolio n’auraient appris la nouvelle que tout récemment de la part du coroner. Des traces d’héroïne et de métamphétamines ont également été découvertes dans le sang du chanteur.

Selon les enquêteurs, l’asthme sévère dont souffrait Coolio et sa consommation de tabac ont également été des facteurs qui ont contribué à son décès.

La famille du défunt artiste aurait l’intention d’honorer la mémoire de Coolio via des documentaires et même un film.

