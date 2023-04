Panne d'électricité : combien de temps se conserve la nourriture? Quoi jeter?

Partager







Si vous avez manqué d'électricité, devez-vous jeter tout ce qui se trouve dans votre frigo et votre congélateur? Pas nécessairement. Tout dépend du nombre d'heures durant lesquelles vous n'avez pas eu de courant, ainsi que des différents types d'aliments. Voici ce qu'il en est.

• À lire aussi: [EN IMAGES] La moitié de Montréal sans électricité au lendemain de la tempête de verglas

Si la panne a été courte

En général, si la panne de courant a duré six heures ou moins, les aliments dans votre réfrigérateur devraient être encore froids, surtout si vous avez bien fait attention à ne pas trop ouvrir la porte du frigo, peut-on lire sur le site du gouvernement du Québec. Vous pouvez donc avoir l'esprit tranquille.

Pour ce qui est des aliments contenus dans votre congélateur, si celui-ci est bien plein, ils devraient se conserver sans problème jusqu'à 48 heures après le début de la panne, ou 24 heures s'il est à demi plein.

Si la panne est plus longue que cela

Si la panne est plus longue, il faut se mettre sur un bon tri une fois que l'électricité revient. Voici les recommandations du gouvernement du Québec, d'abord en ce qui concerne la nourriture qui est au frigo.

Les aliments du frigo qu'il faut absolument jeter :

La viande, la volaille, le poisson et les fruits de mer, qu'ils soient crus ou cuits.

Les plats préparés (incluant les pâtes, les sauces pour pâtes ou viande, les soupes, les salades et les légumes cuits).

Le lait, le fromage à la crème, les fromages à pâte molle, les yogourt déjà ouverts, les oeufs.

Les contenants déjà ouverts de jus de légumes, et les jus de fruits non pasteurés.

Les aliments du frigo que l'on peut conserver s'ils ne présentent pas de signe de détérioration (il faut quand même vérifier, parce que ça varie selon la durée de la panne) :

Le fromage à pâte ferme en bloc, le fromage en tranches, le beurre, la margarine, les pots de yogourt qui n'ont pas déjà été ouverts.

Les fruits et légumes frais entiers, ainsi que le jus de fruit pasteurisé.

Les gâteaux, muffins et biscuits, qu'ils soient maison ou du commerce - sauf s'ils contiennent de la crème ou de la crème pâtissière.

Confiture et tartinades.

Relish, moutarde, mayonnaise commerciale, ketchup, condiments commerciaux de type vinaigrettes ou sauces.

• À lire aussi: Les frais de livraison explosent à 19$ sur Uber Eats à cause de la panne et les Québécois sont outrés

Et le congélateur?

Côté congélateur, si on a manqué d'électricité plus de 24 heures (pour un congélateur à moitié plein) ou plus de 48 heures (pour un congélateur plein), voici la marche à suivre, selon le gouvernement d Québec.

Il faut idéalement pouvoir constater si la température a monté au-delà de 4 degrés Celcius dans le congélateur, à l'aide d'un thermomètre si possible.

Si elle a monté au-delà de 4 degrés, il faut jeter tous les aliments périssables complètement décongelés (par exemple la viande, la volaille, le poisson, les fruits de mer, les produits laitiers, les oeufs et les mets préparés contenant ces aliments).

Si elle est restée à 4 degrés ou moins et que des aliments crus sont décongelés, ils peuvent être cuits immédiatement pour une consommation rapide ou être recongelés une fois cuits. Pour ce qui est des fromages à pâte dure, des produits de boulangerie, des jus de fruits pasteurisés ou des fruits, ils peuvent être recongelés si les contenants sont intacts.

Si des aliments sont partiellement décongelés et qu'il y a du givre sur la surface de leur emballage, ils peuvent être recongelés si le centre de l'aliment est encore dur.

En cas de doute, vous êtes toujours mieux de jeter un aliment que de risquer d'être malade.

Cette vidéo pourrait vous intéresser: