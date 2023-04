Remboursement de PCU: voici comment réclamer les impôts payés en trop

Partager







En 2022, des centaines de milliers de Canadiens ont eu un avis indiquant qu’ils devaient rembourser des prestations liées à la COVID-19 reçues en trop. Mais comme ceux-ci ont également payé de l’impôt sur ces sommes, ils peuvent revoir la couleur de cet argent. Voici la marche à suivre.

Après avoir remboursé les prestations reçues en trop, vous obtiendrez soit un feuillet T4A si vous avez reçu les prestations de la part de l’Agence du revenu du Canada (ARC), soit un feuillet T4E si elles provenaient plutôt de Service Canada.

Pour les prestations reçues et remboursées en 2022, le feuillet T4A indique le montant net des prestations reçues, qu’il faut inscrire à la ligne 13000 de la déclaration 2022.

Ensuite, plusieurs choix s’offrent à vous, précise le site web de l’ARC. Vous pouvez:

Déduire les sommes de votre déclaration de 2022. Demander une déduction dans votre déclaration de l’année où vous avez reçu les prestations. Répartir la déduction entre 2022 et l’année où vous avez reçu les prestations.

Si vous choisissez la première option, vous n’avez qu’à demander une déduction à la ligne 23210 de votre déclaration.

Pour la deuxième et la troisième option, il faut d’abord remplir le formulaire T1B «Demande de déduction du remboursement des prestations fédérales liées à la COVID-19 d’une année précédente».

«L’ARC établira une nouvelle cotisation pour votre ou vos déclarations afin d’appliquer la déduction de sorte que vous n’aurez pas à faire une demande pour modifier votre ou vos déclarations d’une année précédente», précise-t-on.

Puis, il suffit d’entrer les montants à la ligne 23200 de la déclaration de revenus de 2020 ou à la ligne 23210 pour celle de 2021.

Attention: le montant à déduire dans les déclarations de 2020 et 2021 ne peuvent pas dépasser les prestations totales reçues chacune des années. Ainsi, si vous avez reçu 2000$ de prestations en 2020 et 2000$ en 2021, mais que vous devez rembourser 3000$, vous ne pouvez pas déduire cette dernière somme uniquement en 2020.

Pour toutes les sommes remboursées après le 31 décembre 2022, vous ne pourrez les déduire que dans la déclaration de l’année où vous faites le remboursement. Ça veut dire que les sommes remboursées en 2023 ne pourront être déduites que lorsque vous ferez vos impôts pour cette année.

Quand déduire les sommes remboursées?

Il pourrait y avoir un certain avantage fiscal à choisir l’année où déduire les prestations remboursées, car elles feront baisser le revenu imposable.

«C’est certain qu’en théorie, si une personne a gagné 15 000$ en 2020 et 220 000$ en 2022, il est plus avantageux pour elle de déduire les sommes en 2022 vu qu’elle sera imposée au taux maximal», illustre Olivier Levesque, directeur en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton.

Malgré tout, le fiscaliste suggère de déduire les sommes dans la déclaration de revenus de l’année inscrite au feuillet T4A ou T4E reçu. En temps normal, il est impossible d’entrer ces données une autre année que celle pour laquelle le feuillet a été envoyé.

«Un vérificateur pourrait être plus sévère qu’un autre et être tenté de dire: “Comme tu as fait ton paiement en 2022, tu dois le déduire en 2022”. Comment est-ce que ça va être vérifié? C’est difficile à prédire», prévient-il.

