Verglas: à qui peut-on réclamer de l’argent si on perd le contenu de notre frigo?

À la suite de la pluie verglaçante tombée mercredi, Hydro-Québec prévoit rebrancher le tiers du million de Québécois plongés dans le noir d'ici 24 heures. Si vous faites partie du lot et que votre frigo et votre congélateur ne fonctionnent plus, vous devrez forcément jeter de la nourriture. À qui pourrez-vous réclamer la perte de ces denrées?

D'abord, ce n’est pas à Hydro-Québec qu’il faut soumettre une réclamation afin de recevoir une quelconque somme pour la perte de votre bouffe périssable.

«Si Hydro-Québec devait commencer à traiter des réclamations du genre, ça nous coûterait très cher socialement», explique Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole de la société d’État, précisant que certains abonnés tentent tout de même d’en soumettre.

L’assureur est là pour ça

C'est plutôt à son assureur habitation à qui il faut s'adresser. Au Québec, les contrats d'assurance comportent une garantie complémentaire standard qui couvre ce genre de situation, confirme Marie-Ève Vézina, directrice principale Opérations Auto et Habitation chez Desjardins Assurances.

CAMILLE GAIOR/24 HEURES/AGENCE QMI

Toutes les polices d'assurance habitation couvrent en effet les pertes d'aliments à la suite d'une panne de courant, mais les assurés doivent bien lire leur police d'assurance, puisqu’il peut y avoir une limite au montant pouvant être réclamé chez certains assureurs.

«J’aurais été fort surprise qu’Hydro-Québec ait été prête à payer pour ce genre de réclamation», dit la directrice en souriant.

Attention à la franchise

Attention à ne pas oublier l'existence de la franchise, qui tourne généralement aux alentours de 500$ en assurance habitation.

Autrement dit, si une personne réclame un remboursement de 1500$, mais que sa franchise est de 500$, elle recevra un montant de 1000$.

Verglas à Montréal Photo Agence QMI, Joël Lemay Verglas à Montréal Photo Agence QMI, Joël Lemay Verglas à Montréal Photo Agence QMI, Joël Lemay Verglas à Montréal Photo Agence QMI, Joël Lemay Verglas à Montréal Photo Agence QMI, Joël Lemay Verglas à Montréal Photo Agence QMI, Joël Lemay Verglas à Montréal Photo Agence QMI, Joël Lemay Verglas à Montréal Photo Agence QMI, Joël Lemay Verglas à Montréal Photo Agence QMI, Joël Lemay Verglas à Montréal Photo Agence QMI, Joël Lemay Verglas à Montréal Photo Agence QMI, Joël Lemay Verglas à Montréal Photo Agence QMI, Joël Lemay Verglas à Montréal Photo Agence QMI, Joël Lemay Verglas à Montréal Photo Agence QMI, Joël Lemay

D’ailleurs, avant de tout jeter à la poubelle ou au compost, Mme Vézina invite tout le monde à prendre des photos du contenu de son congélateur ou de son réfrigérateur, particulièrement les pièces ou les aliments plus dispendieux.

«C’est à la discrétion de l’assureur, mais une entreprise d’assurance peut très bien demander une preuve pour faire son enquête», souligne l’experte de Desjardins Assurances.

Un court processus

Contrairement à une réclamation pour une maison incendiée, celle pour la perte de denrées périssables est réglée «assez rapidement, si on reste dans les limites du raisonnable» quant au montant réclamé.

En temps normal, c’est une question de jours, mais ça pourrait être plus long en raison de l’ampleur de la crise actuelle, précise aussi Mme Vézina.

TVA NOUVELLES Crédit | Marc Courval Crédit | Marc Courval TVA NOUVELLES Crédit | Marc Courval Crédit | Marc Courval

Par ailleurs, une personne qui soumet une réclamation pourrait voir sa police d'assurance augmenter au moment du renouvellement, selon le dossier du client.

«Si c’est une première en 20 ans, ça va. Lorsqu’on est rendu à la troisième ou la quatrième fois, il y aura un choix à faire en tant que consommateur. C’est une chose à laquelle il faut réfléchir avant de soumettre une réclamation», dit-elle.

