Long congé de Pâques: voici ce qui sera ouvert et fermé

C’est le long congé de Pâques et comme à chaque jour férié, on se demande quels services et établissements seront fermés et lesquels seront ouverts. On vous a préparé une petite liste pour vous y retrouver.

Ouvert vendredi

Les succursales de la SAQ seront ouvertes selon leur horaire habituel

Les succursales de la SQDC

Les écocentres

Certains musées (dont Espace pour la vie)

Certains centres commerciaux, commerces de détail, épiceries et dépanneurs

Les pharmacies

Fermé vendredi

Les banques et caisses

Les points de services fédéraux, provinciaux et municipaux

Postes Canada

Ouvert dimanche

Toutes les succursales SAQ et SAQ Express seront ouvertes.

Les pharmacies

Dépanneurs

Fermé dimanche

La plupart des SAQ Sélection seront fermées, tout comme les SAQ Dépôt

Les succursales de la SQDC

Les commerces de détails et centre commerciaux

Les banques et caisses

Les écocentres

Les centres de service de la SAAQ

Ouvert lundi

La majorité des succursales de la SAQ seront ouvertes, à l'exception de celles situées dans un centre commercial fermé et qui ne sont pas accessibles de l'extérieur.

Les succursales de la SQDC

Les épiceries, dépanneurs, commerces de détails et centres commerciaux

Pharmacies

Banques et caisses

Fermé lundi

Le Biodôme, l’insectarium et le planétarium

Les points de service fédéraux et provinciaux

Les écocentres

Postes Canada

Les centres de service de la SAAQ

