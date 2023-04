Pannes d’électricité: voici 15 jeux de mots poches qui vous feront disjoncter de rire

Partager







On ne vous apprend rien: le sud du Québec a été touché par une tempête de verglas mercredi.



Et comme vous le savez tous, le verglas a pogné dans les arbres, les arbres se sont cassés sur les fils électriques, les fils électriques se sont cassés à leur tour, marilon marilé, et clic! il ne faisait plus clair, morte la lumière.

Vivre sans électricité en 2023, c’est comme les missions de Tom Cruise dans ses films: impossible.

Mais puisqu’on a compris, il y a de cela très longtemps, qu’il fallait mieux en rire qu’en pleurer, on a demandé à nos abonnés Facebook plongés dans le noir s’ils connaissaient des jeux de mots poches sur les pannes d’électricité.



Ceux-ci ont participé avec un enthousiasme inespéré, nous fournissant 462 réponses au moment d’écrire ces lignes.

Voici donc les 15 jeux de mots les plus savoureux imaginés par notre communauté Facebook.

«Tenez-moi au courant des développements. Il pourrait y avoir un éclair de génie. C'est électrisant, les compétitions humoristiques - il y a toujours de belles prises. En tout cas, moi ça me branche.»

-François



«​​Le sac de chips tombe dans l'humour noir à matin»

-Sébastien



«Hydro Québec et moi c'est compliqué... Le courant passe pas»

-Vincent



«En avril, Hydro répare des fils»

-Amélie

«- Hertz que quelqu'un a une bonne ligne à raconter.. ?.

Signé :Un compteur intelligent»

-Bruno

«Quand ça fil pas, appelle une vieille branche pis on verglas après»

-Charles



«Je trouve que cette page la elle ampère 🤦🏼‍♂️ ces pu ce que c’était»

-Ben



«Quand il fait noir ça m’allume»

-Cat

«Si je comprend bien c'est à cause des Branches qu'on est Débranché?»

-Adam



«Je suis tannée d'Hydro-Québec! Cette panne me ré-VOLT. Je sens que je n'ai plus de PRISE sur mon quotidien. Pas d'électricité, je file pas comme une 100 WATTS. Je vous envoie des ONDES et de L'ÉNERGIE positive gang!»

-Julie



«Qu’est-ce qui se passe? J’ai perdu le fil...»

-Annick



«Juste au moment où Despars arrive !»

-Mich

«Je vois qu’il y en a déjà pas mal qui ont brisé la glace..»

-Benoit



«Je suis en panne d'inspiration»

-Jacinthe

«J'en ai lu AC DC jeux de mots, je tire la plug.»

-Guillaume

