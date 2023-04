Voici 4 raisons d’éviter les sacs de popcorn au micro-ondes

Partager







Lors de vos soirées cinéma, optez-vous pour le format de popcorn en sac qui va au micro-ondes pour vous bourrer la fraise? Si oui, vous y penserez peut-être à deux fois avant de vous en préparer un, après avoir lu ces quatre raisons de choisir une autre option.

1. C'est plein de gras

Qui n’a jamais eu l’impression d’avoir trempé ses doigts dans un beurrier en retirant sa main d’un sac de popcorn?

On ne se mentira pas, même si le goût de gras et de salé est ce qui attire la clientèle à opter pour ce genre de produit, le contenu du sac compte pour une grande partie de l’apport calorique total dont vous avez besoin quotidiennement, et ce, sans oublier les d’additifs alimentaires.

Les fabricants cherchent à «atteindre le sommet de bonheur pour les consommateurs», mentionne au média Delish la Dre Amy Lee de chez Nucific. «Pour cela, vous devez avoir du sel et de la graisse.»

À noter que la teneur en sel et en gras saturé diffère d’une marque à l’autre.

2. Le sac est toxique

Si vous vous demandiez de quoi est fait le petit sac aux allures de plastique et de papier, vous pourriez être surpris d’apprendre qu’il est constitué, entre autres, de PFAS.

Il s’agit de substances chimiques nocives pour la santé également surnommées «polluants éternels». Elles servent principalement à rendre les produits — dans ce cas-ci, le sac de popcron — résistants à l’eau, à l’huile, aux taches ou à la chaleur.

Outre les emballages alimentaires, on en retrouve également dans les cosmétiques hydrofuges, les teintures, les revêtements antiadhésifs ou les textiles comme les tapis, les meubles ou les vêtements.

«Vous vous exposez à beaucoup, dit la Dre Lee. C’est effrayant!»

3. Le «poumon popcorn»

Non, ce n’est pas une sorte de maïs soufflé vendu à l’épicerie du coin. Il s’agit en fait du surnom donné à la bronchiolite oblitérante, une maladie chronique qui endommage les petites voies respiratoires des poumons.

Le terme «poumon popcorn» viendrait de chercheurs qui ont constaté pour une première fois cette condition pulmonaire parmi des employés d’une usine de popcorn à cuire au micro-ondes.

C’est le contact avec la substance chimique nommée diacétyle, un liquide jaune-vert utilisé comme agent aromatisant dans le maïs éclaté, qui cause la maladie. C’est donc dire que la bonne saveur de beurre n’est pas si bonne pour la santé.

Certains fabriquants ont d’ailleurs retiré de leurs ingrédients le diacétyle.

4. Plus simple fait maison

Pour éviter d’ingérer les substances potentiellement nocives pour la santé, la meilleure option est de préparer son popcorn à la maison.

Il existe diverses options de bols et de sacs respectueux de l’environnement pouvant aller dans le micro-onde, mais vous pouvez également cuir votre maïs sur la cuisinière, à l’aide d’un chaudron et d’un couvercle.

En le faisant vous-même à la maison, vous pouvez également contrôler les ingrédients que vous souhaitez y ajouter.

