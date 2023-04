Voici comment porter le pantalon «baggy» sans avoir l’air de flotter

Partager







Le jean baggy revient des années 2000. Vingt ans est-il le plus bel âge de la vie? En tout cas, pour le baggy qui fête ce bel anniversaire, les bougies sur le gâteau ne sont pas près de s’éteindre: sa cote ne cesse de grandir. Et avec elle notre perplexité. Comment le porter? Quand?

«Être habiller comme un sac » a été tellement longtemps un reproche, voire une insulte, que maîtriser une pièce qui se revendique de son côté informe, plus encore qu’informel, n’est pas chose simple.

D’autant que, ici aussi, les modèles diffèrent : le baggy peut être plus ou moins large, coupé dans un tissu plus ou moins épais. Et cela a son importance. Important aussi de savoir si vous choisissez un baggy simple ou si vous optez pour la tendance y2k, à savoir le pantalon taille basse.

Le jean n’étant jamais fluide, il peut éventuellement être suffisamment souple pour aider à éviter le côté «éléphantesque» du jean baggy large. Et c’est celui-là que l’on vous conseille, quelle que soit votre morphologie. Quant à savoir s’il faut choisir un pantalon qui révèle le nombril, à vous de voir. Sachez seulement que le pantalon taille basse ne peut matcher qu’avec un top court («crop» est l’expression consacrée, qui correspond à la version québécoise «eau dans la cave» pour désigner les pantalons trop courts).

Du côté des chaussures, les férues d’histoire porteront leur choix sur des Converse All Star (hautes, évidemment). Mais une paire de boots façon ranger, des baskets rétro, des mocassins sur plateforme ou des sandales hautes (plat + large ne sied pas à beaucoup d’entre nous, souvenez-vous-en!) sont tout à fait raccord. Vous pouvez aussi décider de casser les codes 2000 et féminiser le pantalon avec des bottes hautes et pointues ou à bout carré.

Pour sortir, si le top et la veste ou le manteau (en cuir, éventuellement maxi) sont suffisamment chics, il est à l’aise partout (pensez aussi à un sac à main tendance).

