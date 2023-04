François Legault partage une chronique faisant l’éloge de l’héritage catholique dans un tweet pas très laïc

Partager







En ce lundi de Pâques, le premier ministre François Legault a partagé une chronique de Mathieu Bock-Côté intitulée «Éloge de notre vieux fond catholique». Le gazouillis a tout de suite provoqué des réactions d’élus et d’internautes qui y ont vu une preuve de «catho-laïcité» du gouvernement de la CAQ.

On savait déjà que François Legault appréciait les écrits du chroniqueur Mathieu Bock-Côté, qu’il avait placé dans sa liste de coups de cœur littéraires. Et c’est une chronique publiée dans Le Journal de Montréal que le premier ministre a décidé de partager sur Twitter à 6h27 le matin du 10 avril. «Le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l’échelle continentale», a-t-il écrit dans son tweet, citant le texte de l’article.

Le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l’échelle continentale.https://t.co/Et3mqiFgyd — François Legault (@francoislegault) April 10, 2023

Ses collègues de l’Assemblée nationale n’ont pas attendu pour réagir. «M. le premier ministre, il nous arrive tous de faire un gazouillis que nous regrettons. Pas grand monde vous tiendra rigueur de retirer celui-ci avant que ça [parte] en vrille. Vous avez un devoir de réserve & de neutralité à titre de PM de tous les Québécois dans notre État laïque», a répondu Marwah Rizqy, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation.

M. le premier ministre, il nous arrive tous de faire un gazouillis que nous regrettons. Pas grand monde vous tiendra rigueur de retirer celui-ci avant que ça part en vrille. Vous avez un devoir de réserve & de neutralité à titre de PM de tous les Québécois dans notre État laïque. https://t.co/YoDEkdfTP4 — Marwah Rizqy (@marwahrizqy) April 10, 2023

Un autre élu libéral, Monsef Derraji , a décrit le tweet comme un «manque de jugement» pour «un premier ministre qui supposément prône la laïcité de l’État» comme François Legault.

L’ancienne candidate pour Québec solidaire Shophika Vaithyanathasarma a quant à elle dénoncé dans un tweet l’application de la laïcité à deux vitesses du gouvernement, qu’elle qualifie de «Laïcité quand ça nous tente» .

«Il faut distinguer la laïcité et notre patrimoine», a par la suite ajouté le premier ministre sous sa publication originale.

#Catholaïcité

Le partage a également fait réagir les internautes qui ont été nombreux à utiliser le mot-clé #catholaïcité en commentant ou en repartageant le tweet de François Legault, ce qui est arrivé plus de 250 fois depuis lundi matin.

Sous la publication, la majorité des 500 commentaires et plus sont négatifs. De nombreux internautes soulignent l’incohérence entre le tweet et les positions prolaïcité du gouvernement. La loi 21 visant à interdire les signes religieux ostentatoires pour les employés de l’État est souvent invoquée pour montrer le contraste entre la laïcité appliquée aux minorités religieuses et celle appliquée à la majorité catholique.

Qu'est ce qui est une plus grande menace à la laïcité? Des enfants qui prient dans un local à l'école sans déranger personne ou un *chef d'état* qui fait la célébration du catholicisme et en fait une question d'identité nationale?#catholaïcité https://t.co/SWETGUvb1Q — Milan Nigam (@MilanNigam2) April 10, 2023

L’humoriste Sugar Sammy a souligné la controverse de manière humoristique. «La laïcité c’est important sauf une fois sur Twitter», a-t-il ajouté à son partage du tweet.

La laïcité c’est important sauf une fois sur Twitter https://t.co/CH9mfM8aKL — Sugar Sammy (@sugarsammy) April 10, 2023

