Un lapin se joint à la police en Californie

Un poste de police en Californie a intégré dans ses rangs une nouvelle petite recrue toute particulière juste à temps pour Pâques: Percy le lapin.

L’officière Ashley Carson du service de police de la Ville de Yuba, ville située à une soixantaine de kilomètres de Sacramento, avait retrouvé l’animal un an auparavant dans une ruelle et l’avait ramené au poste de police, a rapporté le New York Post.

Facebook/Yuba City Police Department

Après avoir tenté de retrouver la famille de Percy, le service de police a décidé de l’adopter.

Mercredi, le département de police a donné des nouvelles de sa nouvelle mascotte sur Facebook, annonçant son titre d’«officier de bien-être», dont le rôle est de «fournir les outils et les ressources pour réduire le stress et créer une base positive pour le bien-être».

«La plupart apprécient sa compagnie, tandis que d’autres continuent de se faire à l’idée d’un lapin dans un commissariat de police», peut-on lire dans la publication.