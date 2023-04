Voici 3 gros changements qui vont tout changer cette saison de L’île de l’amour

Partager







Sortez vos maillots de bain, votre crème solaire et vos troubles de l’attachement.

C’est enfin l’heure de retourner à Las Terrenas!

Lundi soir était diffusé le premier épisode de la troisième saison de L’île de l’amour, et y’a du changement dans l’air de l’île.

Voici les différences qui risquent de rendre la nouvelle mouture de l’île plus intéressante:

1. Les animateurs

Pour la première fois de l’histoire de toutes les versions de Love Island, les genres ont été inversés. Au lieu d’une animatrice et d’un narrateur, nous avons droit au contraire: dès les premières secondes de l’émission, Olivier Dion et Geneviève Schmidt ont déjà montré qu’ils étaient très à l’aise dans leurs nouveaux rôles.

2. La villa a un nouveau visage

Malgré le fait que la maison où les Insulaires vont passer les prochaines semaines reste la même, elle a eu droit à un relooking. On a ajouté BEAUCOUP de couleurs aux pièces. Et, en prime, la salle de maquillage est plus grande. Si vous avez écouté les autres saisons, vous savez que c’est là que se déroule beaucoup du drama. C’est un très bon signe.

3. Le pouvoir aux femmes

Le plus grand changement est clairement le fait que, cette saison-ci, ce sont les filles qui ont eu le choix final sur les premiers couples. Dans les deux premières saisons, c’est aux gars que revenait ce pouvoir. C’est un changement de dynamique majeur.

Nous souhaitons à tous les Insulaires de trouver l’amour, et nous souhaitons à Lucy le chien (qui est de retour, en passant) de se faire donner beaucoup de flatouilles.

