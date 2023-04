Dans l'univers musical d'Ariel Charest

Partager







Le compte Instagram d’Ariel Charest, où elle reprend des bribes d’actualité ou autres phénomènes viraux en lip-sync, reste une des grandes success stories de la pandémie.

Elle était certainement loin de se douter en 2020 que ces courtes saynètes la mènerait vers l’élaboration d’une série web, Sur la trace, parodiant les séries d’enquêtes criminelles.

À travers ses nombreuses capsules, on retrouve aussi quelques lip-syncs consacrés à des chansons... La comédienne de formation est d’ailleurs une mélomane aguerrie.

Dans quelles circonstances t’es venue l’idée de faire une série basée sur des extraits en lip-sync?

Dans les galas de Fabien Cloutier, j'ai rencontré l’équipe de ComediHa!. Ils ont voulu qu’on fasse d’autres collaborations ensemble. Et de mon côté, ça cogitait depuis un certain temps. Et puis on en est venus à penser à intégrer le lip-sync pour en faire une espèce de série true crime, enquête de fond complètement absurde.

À quel moment t’es-tu rendu compte que le lipsync avait pris des proportions qui te dépassaient?

Au départ je faisais ça sur le web sans me dire que j’allais faire quoique ce soit avec ça. Mais j’ai commencé à me faire engager par Occupation double, des émissions comme Cette année-là...

Mais le moment marquant c’est quand j’ai fait le Gala Artis. On m’a demandé de présenter les nommés dans la catégorie animateur/animatrice de sport. J’étais chez moi et je regardais le gala en direct. C'était la première fois que j’entendais des rires. C’est quand même fou!

Tu fais aussi des lip-sync musicaux. Comment tu choisis les chansons que tu vas reprendre?

Je dois déceler une mise en scène.. Ou un filon que je peux développer. Par exemple, j’ai refait Destiny’s Child, un groupe qui a marqué mon adolescence. Il y a Beyoncé... et il y a les autres! (Rires) Il y a Michelle aussi qui est un peu la troisième du groupe et qui chante juste des bridges. Dans Survivor, elles font comme un espèce de battle vocale. Et j’ai pensé que ce serait drôle de l’évoquer comme si elles étaient en studio.

As-tu déjà fait des concours de lip-sync quand tu étais jeune?

Non je ne faisais pas de concours, mais ça date tellement pas d’hier que je fais ça. J'avais 3 ans dans le salon et je faisais des chorégraphies. J’ai fait beaucoup de danse avant de faire du théâtre. Il y a un petit côté obsessionnel chez moi. Ce besoin d’être hyper précise. De ne pas lâcher le morceau jusqu’à tant que je sois satisfaite.

Un album ou un artiste qui te ramène à l’adolescence?

C’est très éclectique. Les époques musicales de ma vie vont dans tous les sens. Ça passe de Destiny’s Child, après ça on va dans Pennywise et après ça on s’en va dans Doja Cat ou de la musique celtique.

À l’adolescence, je dirais que la pop est entrée dans ma vie. Britney Spears ça a été un de mes premiers albums que j’ai écouté de A à Z. Je repense à AQUA. Et il y a aussi eu un côté plus R’n’B et de Hip-hop... Évidemment, Michael Jackson fait même partie de mon ADN artistique à ce jour.

Beyoncé évidemment, ma Queen, que je vais voir justement en show au mois d’août!

As-tu déjà aussi pensé faire de la musique à part entière?

Le grand désarroi de ma mère c’est qu’elle m’a inscrite à des cours de ballets et de patinage artistique, mais elle aurait tellement rêvé que je fasse de la musique.

Parce que mon père était musicien. Un grand guitariste qui m’a initié au jazz. Mes premiers souvenirs de musique, c'était Jimi Hendrix dans le salon. Aussi du Van Morrison, Van Halen, Stevie Ray Vaughan.

En entrevue avec le 24 Heures tu avais affirmé qu’à la fin de la pandémie tu irais danser sur les colonnes de son dans un bar. Sur quelle chanson as-tu fait ça?

Cette joke-là de colonnes de son, c’était pour dire que j’avais envie d’aller dans un bar comme quand on avait 20 ans et qu’on dansait sur du techno sans trop savoir c’était quoi. Mais, étant une vieille milléniale, si tu me mets des vieux succès comme Usher ou Rihanna, c'est sûr que je suis là.

Je viens du Lac-Saint-Jean. Quand on allait veiller à Dolbeau, on allait au Vox. Ils mettaient beaucoup de musiques alternatives québécoises comme Gros Mené.

Ta meilleure trame sonore de film?

Braveheart. C’est un de mes films préférés aussi à ce jour. La cornemuse, c’est comme la coriandre, tu haïs ça ou c’est la meilleure affaire. Pour moi la cornemuse c’est tout de suite hyper émotif.

Ton dernier coup de cœur musical?

Melanie Martinez vient de sortir un album qui s’appelle PORTALS. En ce moment, c’est un album qui m’appelle. Ça et Philippe Brach.

Tes projets pour les prochaines semaines ou prochains mois?

Ce qui m’attend, je le sais et je ne le sais pas. C’est le fun et c'est un peu stressant. Je sens que je suis dans la fin d’un cycle et le début de quelque chose d'autre. Il y a beaucoup de choses qui sont en pourparlers. Il y a du théâtre qui va arriver plus à l’automne au début de la saison. Des shows à Montréal qui vont être annoncés bientôt. J’ai hâte!

Il y a aussi des opportunités qui se présentent qui sont super excitantes pour développer d’autres choses. C’est un peu flou ce que je te dis (Rires), mais c’est un peu ça qui se passe.

Écoutez la liste de lecture d'Ariel Charest:

