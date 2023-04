Une féministe peut-elle être antiavortement? La vidéo d’une tiktokeuse fait controverse

Partager







Est-ce que c’est possible d’être féministe et contre l’avortement? C’est ce qu’avance une professionnelle en sexologie dans un extrait vidéo qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.

• À lire aussi: 3 témoignages pour comprendre que le féminisme intersectionnel, c'est important

«Tu peux être féministe et être prosexe. Tu peux être féministe et ne pas être prosexe. Tu peux être féministe et pis être pour l’avortement. Tu peux être féministe et ne pas être pour l’avortement», a affirmé Anne-Marie Ménard lors du premier épisode du balado Entre elle et lui, qu’elle coanime avec Franck the Dripper.

«Chaque féministe a sa définition du féminisme», soutient celle que l’on connaît comme Au lit avec Anne-Marie.

Contactée par courriel, Anne-Marie Ménard n'était pas disponible pour une entrevue avec 24 heures.

• À lire aussi: Quand brûler du gaz dans un gros char est synonyme de virilité

Des commentaires négatifs

Les propos de l’experte ont suscité de fortes réactions, notamment sur Instagram.

«Voyons donc? Tu ne peux pas être féministe, vouloir l’égalité des droits, mais être contre une procédure qui donne le CHOIX à la femme de décider ou non ce qu’elle fait avec SON corps. C’est tellement épeurant de voir des gens banaliser et valider les gens qui sont anti-choix», a commenté la créatrice de contenu Pascale de Blois.

Capture d'écran Instragram

«Je n’appuierai jamais quelqu’un qui serait prêt à enlever un droit fondamental à la femme», a-t-elle ajouté.

L’influenceur Zoé Duval a lui aussi critiqué les propos d’Anne-Marie Ménard.

«J’aimerais bien qu’on m’explique comment tu peux être féministe et antiavortement, genre réalistement», a-t-il écrit sous la publication.

Capture d'écran Instagram

• À lire aussi: On vous a posé la question: combien de temps un homme devrait-il tenir lors d’une relation sexuelle?

Anne-Marie Ménard répond aux critiques

«Si tu écoutes bien, ce que je dis NE représente PAS mon opinion. J’explique simplement qu’il existe plusieurs formes de féminisme. Certaines femmes pro-choix se disent féministes essentialistes. C’est simplement théorique et cela ne représente pas mon opinion ni mes valeurs», se défend Anne-Marie Ménard en réponse au commentaire de Zoé Duval.

Face à la controverse, Anne-Marie Ménard a réitéré sur Instagram, mardi après-midi, que ce n’est pas ce qu’elle pense, mais qu'il s’agit plutôt d’une des nombreuses définitions du féminisme.

«Pour celles qui ont pas encore compris que l’extrait c’est une définition du féminisme et non pas une opinion et non pas un reflet de mes valeurs personnelles, faudrait commencez à le comprendre.

Je comprends que vous ne soyez pas d’accord avec le fait que des personnes soient féministes en étant pro-life. Mon féminisme à moi ne se définit pas comme ça non plus», précise-t-elle.

À voir aussi :