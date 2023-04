Voici pourquoi des délais dans le traitement de votre déclaration de revenus pourraient survenir

Partager







Les membres du Syndicat des employé-e-s de l’impôt ont voté à la majorité un mandat de grève en pleine saison des impôts qui sera effectif à partir du 14 avril 2023. Si des moyens de pression sont mis en place, ça risquerait de perturber les services, notamment celui de traitement des déclarations de revenus.

«Bien que notre priorité soit de conclure une entente à la table de négociation, nous reconnaissons le droit des employés de participer aux activités de grève», a déclaré l’Agence du revenu du Canada (ARC), dans un communiqué publié vendredi.

Le risque d’une grève prolongée à l’ARC pourrait avoir de graves conséquences sur le déroulement de la saison des impôts.

La gestion de programmes supervisés par l’ARC, tels que le CELIAPP ou le REER, pourrait également être perturbée en cas de grève.

«Alors qu’on tente de mettre en place le CELIAPP [et tous les autres programmes], c’est l’Agence du revenu du Canada qui gère le tout. Oui, ça serait la catastrophe, parce que ça gèlerait bien des programmes, et ce n’est pas le temps que ces programmes-là soient gelés, parce que les gens ont besoin de leur argent», a dit le porte-parole de Turboimpôt, François Gagnon.

Les contribuables pénalisés?

La date limite pour transmettre votre déclaration de revenus est le 1er mai 2023. Cette date pourrait-elle être repoussée en cas de grève majeure?

«Je vois mal comment les responsables ne diraient pas qu’on va prolonger la saison des impôts», a dit M. Gagnon.

L’expert a souligné que la saison des impôts a déjà été prolongée par le passé, notamment durant la pandémie.

D’autres négociations prévues

Une rencontre entre l’ARC et l’Alliance de la Fonction publique du Canada – Syndicat des employé-e-s de l’impôt (AFPC-SEI) avait déjà annoncée le 31 mars et devrait se tenir entre le 17 et le 20 avril, afin de «reprendre les négociations dans le but de conclure une nouvelles convention collective», a ajouté l’agence fédérale.

«Nous sommes convaincus que, pendant les prochaines négociations, les parties trouveront de nombreux domaines pouvant donner lieu à des compromis et à des échanges potentiels, fondés sur des discussions honnêtes et des concessions de part et d’autre», peut-on également lire.

