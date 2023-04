1 833-DENONCE: nouvelle ligne téléphonique pour dénoncer les inconduites sexuelles à l’école

Partager







Une nouvelle ligne téléphonique permet désormais de signaler les situations d’inconduite sexuelle ou de violence en milieu scolaire.

C’est ce qu’a annoncé mercredi matin le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, dans un communiqué de presse.

Ce nouvel outil, qui s’ajoute à l’adresse courriel signalements@education.gouv.qc.ca, est accessible dès maintenant, les jours de semaine entre 8h30 et 16h30. Il est également possible de laisser un message à n’importe quel moment sur une boite vocale, pour être rappelé par un préposé.

«La multiplication des cas de violence dans le réseau de l'éducation me préoccupe. Les élèves qui en ont été victimes dans nos écoles doivent pouvoir rapporter ces situations confidentiellement et en toute sécurité. Grâce à cette nouvelle ligne téléphonique, nous venons leur offrir une ressource d'aide supplémentaire», a déclaré le ministre Drainville.

Le gouvernement rappelle néanmoins que le ministère de l’Éducation ne peut pas se substituer aux corps policiers dans le cas d’une infraction criminelle.

«Nous encourageons toute personne ayant subi un acte criminel dans un milieu scolaire, ou en ayant été témoin, à dénoncer la situation directement à la police en composant le 911, ou en se présentant dans un poste de police», a-t-on précisé par voie de communiqué.

Le 21 mars dernier, le ministre Drainville avait annoncé la tenue d’une enquête de portée générale sur les dénonciations et les allégations d’inconduites de nature sexuelle dans le réseau scolaire.

QS doute

La députée solidaire Ruba Ghazal a salué «l’intention louable» derrière la création de cette ligne téléphonique, mais elle a émis des réserves sur l’efficacité de cette mesure.

«Est-ce que les jeunes victimes vont vraiment dénoncer une agression par téléphone ? Si on a appris une chose depuis MeToo, c’est que le processus de dénonciation d’une agression peut être intimidant et complexe», a-t-elle souligné dans une déclaration écrite transmise aux médias.

Mme Ghazal estime qu’il «faut aller plus loin» et adopter une loi-cadre pour lutter contre les violences sexuelles dans les écoles. Elle a d’ailleurs affirmé qu’elle déposera «bientôt» un projet de loi en ce sens à l’Assemblée nationale.