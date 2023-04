Cet événement sur la plage dévoile sa programmation pour 2023, et c’est tout feu tout flamme

Partager







Cigale, c’est comme une journée à la plage entre amis, mais avec une ambiance musicale incroyable et de l’excellente bouffe à portée de main!

L’événement sera de retour cet été dans la Baie de Beauport à Québec toujours avec une vibe californienne à tout casser.

La programmation de l'événement, qui se tiendra du 12 au 13 août 2023, a été dévoilée ce mercredi.

L’organisation réserve de nombreuses surprises aux cigaliers et cigalières pour cette deuxième édition.

Comme pour l’édition précédente, Ies visiteurs pourront compter sur de la bonne musique et de la bouffe, le tout les deux pieds dans le sable.

Les amateurs de musique rock alternatif à saveur électro-pop-folk seront gâtés par la présence des têtes d’affiche X Ambassadors, Lost Frequencies, Ziggy Albert, Busty and the Bass, Hollow Coves, Radio Radio, Preston Pablo et Lydia Képinski le samedi.

Le dimanche, ce sont Dean Lewis, James Bay, Matt Nathanson, Clay and Friends, Jay Scott, Bahamas, Hein Cooper et Marilyne Léonard qui reprendront le flambeau avec leur musique électrisante.

Il n’y aura pas que de la bonne musique à Cigale. Des camions de bouffe de rue seront au rendez-vous sur la plage, tout comme des stations rafraîchissements. Toujours dans l’optique d’insuffler une vibe californienne à l’évènement, vous pourrez compter sur du BBQ et plusieurs options santé végétariennes et végétaliennes.

Comme Cigale est plus qu’un festival de musique, il sera possible de profiter de la plage de la Baie de Beauport pour faire une saucette dans le fleuve, pratiquer le paddle board ou encore jouer au volley-ball avec ses amis.

Si vous souhaitez faire partie de la deuxième édition de Cigale, sachez que la mise en vente débutera le vendredi 14 avril à 10h sur le site de Cigale.

Les billets journaliers seront offerts au coût de 90$ (taxes et frais de service inclus) tandis que les laissez-passer deux jours en admission générale seront en vente à partir de 120$ (taxes et frais de service inclus).

12 et 13 août 2023

La Baie de Beauport à Québec

