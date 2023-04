Dès samedi, ce sera plus facile de prendre métro avec votre vélo

Partager







Ce sera bientôt plus facile de prendre le métro avec son vélo, alors que la Société de transport de Montréal (STM) lance un projet pilote.

• À lire aussi: Les BIXI sont de retour et vous pourrez les utiliser l’hiver prochain

Dès le 15 avril, les cyclistes pourront embarquer dans n'importe quelle voiture du train (limite de deux par voiture) avec leur vélo en dehors des heures de pointe en semaine (de l'ouverture à 7h, de 9h30 à 15h30 et de 18h à la fermeture).

Les vélos seront autorisés en tout temps les fins de semaine et les jours fériés.

La STM recommande désormais d'éviter la voiture de tête en raison de la présence de groupes scolaires ou de services de garde.

Du 20 mai au 20 août, il sera possible de transporter son vélo à toute heure de la journée et en tout temps, sauf lors du Grand Prix du Canada, des festivals Osheaga, ÎLESONIQ, Lasso ou encore des concerts de Gun N’Roses et de Metallica.

«L’assouplissement des consignes encadrant le transport de vélos dans le réseau de métro vise à offrir une plus grande flexibilité aux cyclistes qui souhaitent conjuguer les deux modes de déplacement», a déclaré mercredi Éric Alan Caldwell, président du conseil d’administration de la STM.

Ces nouvelles consignes seront appliquées jusqu’au 15 novembre prochain.