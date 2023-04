Florent Pagny raconte son expérience homosexuelle

Partager







Florent Pagny ne voulait pas «mourir idiot».

C'est pour cela que le chanteur a eu, dans sa jeunesse, une expérience homosexuelle.

En effet, dans les années 1980, il a fréquenté de nombreuses personnes de la communauté gay, et a fini par se poser des questions.

«En conséquence, je finis par me demander si je ne suis pas moi-même gay. Et pourquoi pas? Autant en avoir le cœur net! Pour ne pas mourir idiot, je tente l’expérience. Une fois, je me laisse approcher, mais très peu de temps. Disons que ce fut une minute gay. J’ai vite pris conscience que j’étais un hétéro absolu», révèle-t-il dans son autobiographie, Pagny par Florent.

Pagny par Florent est disponible depuis le 5 avril dernier.

Le chanteur, qui se bat actuellement contre un cancer, s'y livre sans détour. Malgré la maladie, Florent Pagny sera également sur scène cet été, en tournée en France.

